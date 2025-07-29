不滿韓籍主審判決？墨記者翻譯「搶劫」試圖鬧場台灣賽後受訪

▲ U12世界盃，中華隊。（圖／棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

U12台灣小將29日對戰墨西哥，上演一場驚奇逆轉秀，先是單局灌進5分扳平，6局下再見觸身6：5勝出。不過比賽也出現一些插曲，包括墨西哥記者賽後一度想質疑中華隊教頭。

6局上，墨西哥出現罕見爭議場面——當時2出局、壘上無人，開路先鋒菲利克斯遭三振後轉頭向休息區抱怨，接著下一棒埃斯卡萊拉在場邊以誇張動作與言語向主審抗議，最終被韓籍主審直接驅逐出場。 中華隊此役在前2局便遭墨西哥猛攻失5分，但隨即在2局下灌進5分扳平戰局，且由鍾定栩接手後成功封鎖對手火力，雙方陷入膠著戰。

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6局下，台灣在2出局後靠對方守備失誤上壘，隨後墨西哥選擇故意保送前一戰敲出雙響砲的胡誠恩，然而接下來連兩球觸身球送分，台灣就此以6比5逆轉奪勝。 賽後，台灣媒體照例訪問總教練章子健，卻遭遇突發狀況。

一名墨西哥記者突然上前，原本看似要發問，卻不斷逼近、甚至擋住攝影鏡頭，並透過翻譯軟體在手機螢幕上打出「這是一次搶劫」的字句，疑似質疑比賽結果。

根據現場台灣媒體指出，當時台灣記者欲以手勢請墨西哥記者退後。大會也試圖協助溝通，並表明若問題具針對性，教練可能選擇不予回應，該名墨西哥記者得知後悻悻然離去。

比賽期間墨西哥不滿判決多次上場抗議，甚至有球員遭驅逐出場，氣氛一度緊張。一壘手吳尚澄提到：「墨西哥情緒波動大，抗議行為也滿多的，所以我們中間也有一點生氣。」

章子健賽後表示，儘管開局大幅落後，教練團持續鼓勵選手不要放棄，「第二局反攻後，大家的氣勢重新凝聚，這對接下來的賽事很有幫助。」

他也稱讚墨西哥隊難纏，無論是投手穩定性或守備表現皆具水準，特別是二壘手阿爾門塔（Jose Armenta）在五局下接連撲下2支接近穿越的滾地球，展現堅強守備能力。