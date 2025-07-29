運動雲

>

王念好揮空率下降很有感曝改變想法　遇張育成立正站好笑言太剛好

▲▼中職王念好。（圖／記者李毓康攝）

▲中職王念好。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將王念好近期連續4場比賽敲出安打，有感擊球率提升、揮空率下降。他透露，這是因為修正了「提早準備」的動作節奏。

王念好5月底降至二軍前，揮空率39.1；自6月22日重返一軍至今，揮空率已降至28.1%。他也明顯感受到數據帶來的改變。他表示：「擊球率相較之前確實比較高，其實並沒有做太大的改變，只是提早準備揮棒，不去猜測球路。之前節奏比較慢，容易讓球進到太裡面才出棒。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著在一軍逐漸累積打擊經驗，王念好體會到一軍投手球路變化多，因此調整了策略與心態，讓自己對各種球路都能果斷出棒。他說：「現在比較不會預設球路，節奏很重要，跟上節奏就會自然出棒。」

除了教練的協助外，王念好大多靠自己做調整，多嘗試與節奏相關的訓練，例如以 Timing 為主的打擊練習。他並未改變原本的揮棒型態，依然保持全力揮擊。他說：「投手球速也是有的，所以我必須全力揮棒。會觀察投手偏好攻擊哪個區域，上場前就先設定好策略。不是設定的球路就不會出棒。」他也坦言，過去因為出棒太急，容易被投捕察覺，進而多出引誘球。

王念好近期連續4場敲出安打，他也表示：「賽前準備能帶來比賽中的安定感，只要百分之百投入訓練，就不用想太多。問題不在動作或 Timing，而是有沒有確實準備好。」

日前王念好被捕捉到一張雙手放在背後、立正站好面對張育成的畫面，引發球迷熱議。他笑著解釋：「我有看到那張照片啦，我其實是在伸展啦！剛好那個瞬間被拍到。」

被問到是否覺得張育成有「教官」的氣場時，王念好笑著否認：「才沒有咧！他很常鬧我啦，我也會鬧回去。」

關鍵字： 棒球富邦悍將王念好打擊節奏敲安打

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U12／韓國爆冷擊敗美國寫歷史　巴拿馬完封捷克

U12／韓國爆冷擊敗美國寫歷史　巴拿馬完封捷克

快訊／「帥哥射手」簡浩震撼退役　接任夢想家總教練

快訊／「帥哥射手」簡浩震撼退役　接任夢想家總教練

U12／日本15比0扣倒澳洲締造4連勝　攜手台、墨晉級超級循環賽

U12／日本15比0扣倒澳洲締造4連勝　攜手台、墨晉級超級循環賽

快訊／震撼！林書緯獲FIBA認證成台灣本土　未來有資格打中華男籃

快訊／震撼！林書緯獲FIBA認證成台灣本土　未來有資格打中華男籃

台灣奪金中國又來了！　體育署長一句「來都來了」逼退

台灣奪金中國又來了！　體育署長一句「來都來了」逼退

大谷翔平「屁孩式幽默」連教頭都笑了　羅伯斯喊：Very Nice！

大谷翔平「屁孩式幽默」連教頭都笑了　羅伯斯喊：Very Nice！

「他根本不是人類」！紅人教頭看大谷翔平讚嘆一代奇才

「他根本不是人類」！紅人教頭看大谷翔平讚嘆一代奇才

周台英遭撤教練證、終生禁止參與足球事務　趙士強：處分重了一點

周台英遭撤教練證、終生禁止參與足球事務　趙士強：處分重了一點

IBA少棒曾東宇4局完封　中華抗韓成功奪第五

IBA少棒曾東宇4局完封　中華抗韓成功奪第五

IBA中華少棒8強不敵巴西　PK退地主與韓國爭第五名

IBA中華少棒8強不敵巴西　PK退地主與韓國爭第五名

【濃煙滾滾】空襲轟爛「柬埔寨前詐騙園區」　泰軍po片嗆：炸炸炸！

熱門新聞

U12／韓國爆冷擊敗美國寫歷史　巴拿馬完封捷克

快訊／「帥哥射手」簡浩震撼退役　接任夢想家總教練

U12／日本15比0扣倒澳洲締造4連勝　攜手台、墨晉級超級循環賽

快訊／震撼！林書緯獲FIBA認證成台灣本土　未來有資格打中華男籃

台灣奪金中國又來了！　體育署長一句「來都來了」逼退

大谷翔平「屁孩式幽默」連教頭都笑了　羅伯斯喊：Very Nice！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1U12／韓國爆冷擊敗美國寫歷史

2帥哥射手簡浩退役　接夢想家總教練

3日本15比0扣倒澳洲締造4連勝

4林書緯成台灣本土　未來可打中華男籃

5台灣奪金中國又來了！　體育署長一句「來都來了」逼退

最新新聞

1黃子鵬持續控球不穩　古久保：需要修正

2悍將本土先發輪值變陣　陳仕朋調往牛棚

3RUN for 99挑戰賽　雷理莎擔任配速員

4U18中華隊24人培訓名單出爐

52025武動全能體育嘉年華　9月正式啟動

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林襄&李多慧互掀裙擺見亮點　屁股貼「吉祥物貼紙」超可愛

【超萌表情包】多慧被粉絲慶生！見蛋糕燒太慢還打哈欠XD

3面中華隊會旗飄揚！世大運羽球單日狂掃2金2銀1銅

粉絲驚喜幫多慧提前慶生！　她見蛋糕燒太慢搞笑打哈欠

【現場嗑CP】多慧又當起八卦的吃瓜群眾 快樂圍觀陳晨威跟Julia放閃XD

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

【普發1萬現金】行政院最晚731覆議　國民黨一定否決
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366