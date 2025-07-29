王念好揮空率下降很有感曝改變想法　遇張育成立正站好笑言太剛好

▲中職王念好。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將王念好近期連續4場比賽敲出安打，有感擊球率提升、揮空率下降。他透露，這是因為修正了「提早準備」的動作節奏。

王念好5月底降至二軍前，揮空率39.1；自6月22日重返一軍至今，揮空率已降至28.1%。他也明顯感受到數據帶來的改變。他表示：「擊球率相較之前確實比較高，其實並沒有做太大的改變，只是提早準備揮棒，不去猜測球路。之前節奏比較慢，容易讓球進到太裡面才出棒。」

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隨著在一軍逐漸累積打擊經驗，王念好體會到一軍投手球路變化多，因此調整了策略與心態，讓自己對各種球路都能果斷出棒。他說：「現在比較不會預設球路，節奏很重要，跟上節奏就會自然出棒。」

除了教練的協助外，王念好大多靠自己做調整，多嘗試與節奏相關的訓練，例如以 Timing 為主的打擊練習。他並未改變原本的揮棒型態，依然保持全力揮擊。他說：「投手球速也是有的，所以我必須全力揮棒。會觀察投手偏好攻擊哪個區域，上場前就先設定好策略。不是設定的球路就不會出棒。」他也坦言，過去因為出棒太急，容易被投捕察覺，進而多出引誘球。

王念好近期連續4場敲出安打，他也表示：「賽前準備能帶來比賽中的安定感，只要百分之百投入訓練，就不用想太多。問題不在動作或 Timing，而是有沒有確實準備好。」

日前王念好被捕捉到一張雙手放在背後、立正站好面對張育成的畫面，引發球迷熱議。他笑著解釋：「我有看到那張照片啦，我其實是在伸展啦！剛好那個瞬間被拍到。」

被問到是否覺得張育成有「教官」的氣場時，王念好笑著否認：「才沒有咧！他很常鬧我啦，我也會鬧回去。」