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小塔提斯飛越右外野牆沒收全壘打　球迷直呼「白金手套回來了」

▲▼教士小塔提斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲小塔提斯美技沒收全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

教士外野手小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）再度展現白金手套級守備，今（29）日在對戰大都會的比賽中演出驚天美技，飛身越過右外野全壘打牆，硬是把出牆的全壘打球攔截回場內，震撼全場觀眾。

比賽進行至4局上，大都會指定打擊文托斯（Mark Vientos）轟出1發深遠飛球，球不僅飛越全壘打牆，甚至幾乎飛過護墊區邊緣、直奔球場觀眾區，然而小塔提斯完美起跳，在空中將球攔下，硬生生搶下這支全壘打。

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落地後，塔提斯在嘗試傳球時掉球，一度引起現場混亂，但主審隨即判定接殺動作已完成，確定出局。

儘管文托斯在下局回敬1支滿貫砲，幫助大都會以5比1取得領先，但小塔提斯這次美技仍讓人嘆為觀止。他受訪時表示，「這絕對是我在場上最喜歡的事之一，沒收全壘打真的很難、也很稀有，我非常享受這件事。」

小塔提斯自2023年改守外野後迅速展現卓越防守能力，該年即奪下國聯白金手套獎，雖然2024年因右腳疲勞性反應影響表現，但本季他再度回歸巔峰狀態，根據《Statcast》數據顯示，目前他在右外野的防守價值為+8 OAA，堪稱全聯盟頂尖。

教士本月稍早對響尾蛇一役，小塔提斯與中外野手梅瑞爾（Jackson Merrill）也曾聯手「沒收」全壘打。

關鍵字： MLB聖地牙哥教士小塔提斯

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