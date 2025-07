灰狼戈貝爾投籃訓練影片曝光　網友調侃「晚了10年」

▲戈貝爾休賽季進行投籃訓練。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

灰狼中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)近日與Lethal Shooter知名投籃訓練師馬修斯(Chris Matthews)合作進行訓練的影片曝光,嘗試磨練跳投與運球投籃技巧,不過此舉在社群上反倒引發熱烈嘲諷。

Lethal Shooter過去曾與戴維斯(Anthony Davis)等多位NBA球員合作,本次也釋出他們與戈貝爾的訓練片段,卻引來不少網友調侃,「這進度晚了10年」、「看到戈貝爾投籃,更能體會像恩比德(Joel Embiid)那種尺寸還能柔和投籃有多瘋狂。」

也有球迷半開玩笑地建議灰狼隊友「今年記得多傳球給他,他永遠都是空檔」,多數評論不看好戈貝爾這項訓練能轉化為實戰武器。

Rudy Gobert is committed to mastering his footwork and learning quicker reads to a smooth rhythm. I’ve been blessed over my career to help Anthony Davis, Domantas Sabonis, Bobby Portis, Dwight Howard etc. Five guys who are dominate from 15ft and in. pic.twitter.com/P2PPptjmRe