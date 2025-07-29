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灰狼戈貝爾投籃訓練影片曝光　網友調侃「晚了10年」

▲▼灰狼戈貝爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲戈貝爾休賽季進行投籃訓練。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）近日與Lethal Shooter知名投籃訓練師馬修斯（Chris Matthews）合作進行訓練的影片曝光，嘗試磨練跳投與運球投籃技巧，不過此舉在社群上反倒引發熱烈嘲諷。

Lethal Shooter過去曾與戴維斯（Anthony Davis）等多位NBA球員合作，本次也釋出他們與戈貝爾的訓練片段，卻引來不少網友調侃，「這進度晚了10年」、「看到戈貝爾投籃，更能體會像恩比德（Joel Embiid）那種尺寸還能柔和投籃有多瘋狂。」

也有球迷半開玩笑地建議灰狼隊友「今年記得多傳球給他，他永遠都是空檔」，多數評論不看好戈貝爾這項訓練能轉化為實戰武器。

戈貝爾向來以防守見長，曾3度獲選年度最佳防守球員，但進攻端表現長年飽受批評，尤其禁區接球失誤與終結能力不佳，讓灰狼球迷頗為頭痛。雖在今年季後賽第2輪對湖人G5一度打出罕見高效表現，但後續2輪系列賽又再度歸於沉寂。

若戈貝爾能在進攻端穩定產出，將有助於減輕當家球星艾德華茲（Anthony Edwards）的壓力，助攻團隊在競爭激烈的西區更進一步，然而，目前他是否能將訓練成果轉化為比賽貢獻，仍是未知。

關鍵字： NBA明尼蘇達灰狼戈貝爾

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