七六人探花「討厭大學籃球」　艾奇康：教練不准投中距離

▲艾奇康不喜歡大學籃球。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

七六人今年選秀以第3順位選進艾奇康（VJ Edgecombe），近日他在播客節目《Podcast P with Paul George》中談到過去效力貝勒大學的經歷時，語出驚人直言「我討厭大學籃球」，一番真情流露引發關注。

「有些人喜歡，但我不喜歡，禁區裡總有2個長人站著，我想切入卻沒空間。」艾奇康坦言，NCAA的防守規則與教練團的系統限制了他發揮，「在大學沒3秒違例，然後我們教練崇尚數據分析，完全不准投中距離，只能上籃或投三分球，這讓我很難打，也可能是我命中率不高的原因之一。」

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艾奇康在大學期間場均15分，投籃命中率為43%、三分命中率34%，他表示若非當時體系限制，表現可能會更佳。

▲七六人第3順位選中艾奇康。（圖／達志影像／美聯社）

儘管對過去制度頗有微詞，艾奇康如今已正式進入NBA，並被外界寄予厚望。《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）稱他為「頂級運動員」，甚至有匿名總管表示，「如果考量恩比德（Joel Embiid）的健康，艾奇康可能會成為球隊本季七六人第2好的球員。」

目前七六人年輕核心陣容逐漸成形，包含上屆首輪選進的麥肯（Jared McCain）、前肯塔基側翼艾德華茲（Justin Edwards）與主力後衛馬克西（Tyrese Maxey），艾奇康也將在總教練納斯（Nick Nurse）體系中迎來職業生涯起點。