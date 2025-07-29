大谷翔平致勝安助道奇5：2勝紅人　百得分最速達陣、山本奪第9勝

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊大谷翔平今天作客辛辛那提紅人隊，以「第二棒、指定打擊」的身分全場出賽。他在比賽中打出致勝的兩分打點適時二壘安打，最終交出3打數1安打、2打點、2保送。先發投手山本由伸則投滿7局，用了101球，只被打出4支安打，失1分，並送出9次三振，取得下半季首勝（本季第9勝）。道奇終場5比2擊敗紅人，順利終止了兩連敗。

比賽關鍵出現在第5局，當時比數1比1，無人出局一、三壘有跑者。面對動輒投出時速超過100英里的速球派投手巴恩斯（Austin Barnes），大谷毫不猶豫地鎖定一顆失投，打出穿越中右外野的兩分打點適時二壘打，讓道奇成功超前。雖然打球仰角僅17度，但擊球初速高達110.7英里（約178.1公里），非常強勁。

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在第一局無人出局二壘有人時，大谷擊出二壘滾地球遭刺殺；第三局一出局則是游擊滾地球出局。到了第七局，比數3比1、無人出局二壘有人時，他選到保送上壘，之後由弗里曼（Freddie Freeman）擊出右外野安打，跑回球隊第5分。

這一分讓大谷本季總得分突破100分，是他連續第3年、通算第4次達成百得分里程碑。去年達標時間是在8月25日對戰光芒隊的比賽，但今年提早將近一個月完成，據外媒報導，若按目前速度推算，他的賽季總得分將達到151分。這也讓他有機會挑戰1930年克萊因（Chuck Klein）所創下的單季158得分的聯盟紀錄。

根據全美棒球記者協會的羅梅洛（Francys Romero）記者表示，能夠在7月內突破百得分，是自湯瑪士（Frank Thomas）以來的首次壯舉。

山本在第一局雖被打出兩支安打、送出一個保送而失掉1分，但2局開始逐漸找回節奏。第3局雖遇到一出局一、三壘危機，但成功無失分化解。最終他投滿7局、101球，送出9次三振、2次保送、4支安打、1失分的優質內容，拿下勝投，這也是他自7月1日（台灣時間2日）對戰白襪以來，睽違將近一個月的再度勝利。