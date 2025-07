大谷翔平致勝安助道奇5：2勝紅人　百得分最速達陣、山本奪第9勝

▲道奇大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)

記者王真魚/綜合報導

洛杉磯道奇隊大谷翔平今天作客辛辛那提紅人隊,以「第二棒、指定打擊」的身分全場出賽。他在比賽中打出致勝的兩分打點適時二壘安打,最終交出3打數1安打、2打點、2保送。先發投手山本由伸則投滿7局,用了101球,只被打出4支安打,失1分,並送出9次三振,取得下半季首勝(本季第9勝)。道奇終場5比2擊敗紅人,順利終止了兩連敗。

比賽關鍵出現在第5局,當時比數1比1,無人出局一、三壘有跑者。面對動輒投出時速超過100英里的速球派投手巴恩斯(Austin Barnes),大谷毫不猶豫地鎖定一顆失投,打出穿越中右外野的兩分打點適時二壘打,讓道奇成功超前。雖然打球仰角僅17度,但擊球初速高達110.7英里(約178.1公里),非常強勁。

在第一局無人出局二壘有人時,大谷擊出二壘滾地球遭刺殺;第三局一出局則是游擊滾地球出局。到了第七局,比數3比1、無人出局二壘有人時,他選到保送上壘,之後由弗里曼(Freddie Freeman)擊出右外野安打,跑回球隊第5分。

這一分讓大谷本季總得分突破100分,是他連續第3年、通算第4次達成百得分里程碑。去年達標時間是在8月25日對戰光芒隊的比賽,但今年提早將近一個月完成,據外媒報導,若按目前速度推算,他的賽季總得分將達到151分。這也讓他有機會挑戰1930年克萊因(Chuck Klein)所創下的單季158得分的聯盟紀錄。

根據全美棒球記者協會的羅梅洛(Francys Romero)記者表示,能夠在7月內突破百得分,是自湯瑪士(Frank Thomas)以來的首次壯舉。

山本在第一局雖被打出兩支安打、送出一個保送而失掉1分,但2局開始逐漸找回節奏。第3局雖遇到一出局一、三壘危機,但成功無失分化解。最終他投滿7局、101球,送出9次三振、2次保送、4支安打、1失分的優質內容,拿下勝投,這也是他自7月1日(台灣時間2日)對戰白襪以來,睽違將近一個月的再度勝利。

