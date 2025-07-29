「他根本不是人類」！紅人教頭看大谷翔平讚嘆一代奇才

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟道奇隊球星大谷翔平今天對戰辛辛那提紅人隊以「第二棒、指定打擊」身分先發出賽。賽前受訪時，紅人隊總教練法蘭科納（Terry Francona）也主動提到這位超級球星，給予高度肯定。

曾在執教印地安人隊（現守護者隊）期間三度獲選為美聯年度最佳總教練的法蘭科納表示，「他是那種一個世代只能出現一次的選手。對手立場來說很難對付，但對整個棒球界而言，他是一個絕對偉大的存在。」

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Congrats to Terry Francona on reaching 2,000 career wins! pic.twitter.com/k0g8HCauf2 — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) July 13, 2025

當被問及是否還記得2018年剛上大聯盟的大谷時，他坦言記憶模糊，但仍感慨萬分地說，「說實話我不太記得了。不過若說那時是否能想像他會成長到現在這個程度？我想是很難預料的。他現在所做的一切，真的就像是超越人類的等級。」

「投球也好、打擊、全壘打、盜壘……都像是把高中時期能做的事，搬到職業層級照樣做到。」面對大谷翔平的「二刀流神技」，這位66歲的名教頭也只能苦笑搖頭、由衷佩服。