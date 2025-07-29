哈波當面開嗆大聯盟主席：滾出休息室 不滿談及薪資上限

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哈波當面開嗆曼弗雷德「滾出休息室」 不滿談論薪資上限

▲哈波（Bryce Harper）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈波（Bryce Harper）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

費城費城人隊球星哈波（Bryce Harper）日前在與大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）的閉門會議中情緒激動，當場嗆聲：「如果你是來談薪資上限的，就給我滾出我們的休息室。」此舉震撼大聯盟內外，也凸顯球員與聯盟高層在勞資議題上的尖銳分歧。

這場會議是曼弗瑞每年例行與30支球隊球員面談行程之一，會議長達一小時以上，旨在改善與球員之間的關係。不過消息人士透露，當談話觸及大聯盟經濟結構時，坐在一旁安靜許久、手持球棒的哈波最終情緒爆發，表態若聯盟執意推行薪資上限，「球員不怕少打162場比賽」，隨即起身與曼弗雷德鼻尖對鼻尖對峙，並表示，「如果你要談這個，就給我滾出我們休息室。」

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曼弗瑞當場回應，「我才不會滾出去。」他強調，討論聯盟面臨的威脅與發展之道是很重要的。隨後，外野手卡斯提亞諾斯（Nick Castellanos）出面緩和氣氛，並轉移話題，會議才得以繼續進行。雙方最終雖握手致意，但報導指出，哈波隔日拒接曼弗雷德的電話。

卡斯提亞諾斯接受 ESPN 採訪時坦言，「那真的滿激烈的，雙方都互不相讓，主席回嗆哈波，哈波也不客氣。這就是哈普（Harp），他從15歲就這樣了，這對他來說只是日常，沒讓我太意外。」

▲▼ 大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）。（圖／達志影像／美聯社）

▲大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）。（圖／達志影像／美聯社）

現行勞資協議（CBA）將於2026年12月1日到期，部分球隊老闆支持實施薪資上限，引發球員工會（MLBPA）強烈反對。執行長克拉克（Tony Clark）日前公開表示，薪資上限是「制度化的共謀」，更指出，「我們一直都願意與聯盟對話、努力推動產業成長，但不需要薪資上限才能達成這些事。」

雖然曼弗瑞尚未明確表示會推動上限制度，但近來包含像是巴爾的摩金鶯新老闆魯賓斯坦（David Rubenstein）公開支持薪資上限，波士頓紅襪亨利（John Henry）、匹茲堡海盜納丁（Bob Nutting）與洋基隊的史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）則在不同場合間接表達類似立場。

此外，曼弗瑞曾將「封館」視為談判手段之一，更加劇球員的不滿與不信任。 卡斯提亞諾斯直言，「你不該隨便說出『封館』這種話，就像在婚姻中說『我覺得我們可能會離婚』一樣，這不是可以隨口說說的事。」

除了表達立場，卡斯提亞諾斯也強調，球員與曼弗瑞會面最大的價值，在於了解聯盟的商業模式。他指出，「我們對聯盟的整體結構其實知之甚少，沒有人教我們這些事。沒有球員，就沒有大聯盟。」

他補充，「我不認為曼弗如是壞人，我也不覺得老闆們是邪惡的，大家其實都不想看到棒球停擺，無論是球員還是聯盟。」

根據 ESPN 報導，多位球員已在不同會議中質疑低支出球隊的不作為，也凸顯當前聯盟財務落差擴大，道奇隊本季薪資稅門檻高達4億美元，遠遠高於馬林魚隊不到8600萬的支出。

關鍵字： 哈波大聯盟勞資對立球員薪資

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