U12／韓國爆冷擊敗美國寫歷史　巴拿馬完封捷克

▲U12韓國隊。（圖／中華棒協提供）

第8屆WBSC U12世界盃棒球錦標賽今（28）日於台南亞太國際棒球訓練中心持續進行。B組關鍵戰役中，韓國以5比2擊敗美國，寫下隊史首次勝美紀錄；巴拿馬則以6比0完封捷克，成功挺進超級循環賽。

本日焦點賽事，由賽前皆保持不敗的韓國與美國交鋒，前3局雙方戰成2:2平手。第四局韓國掌握機會，洪成賢、黃在原接連安打送回1分，河定旴保送，姜起雄觸身球保送，徐正安敲出滾地球，對方發生失誤，一口氣攻下2分，5局上洪成賢又敲安打，靠隊友推進、投手暴投攻下保險分。

最終韓國以5比2收下關鍵勝利，不僅讓美國吞下本屆首敗，也締造韓國在U12世界盃史上首次擊敗美國的紀錄，寫下嶄新一頁。

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另一場B組賽事，由巴拿馬對戰捷克，雙方開局展現強大投手壓制與穩健防守，形成投手戰。巴拿馬在前三局依靠積極跑壘與戰術執行搶下2分奠定領先優勢。四局上突遭雨勢干擾，裁判決定暫停比賽，延至晚間恢復。巴拿馬在比賽重啟後再度發動猛攻，終場以6比0完封捷克，順利晉級超級循環賽。

比賽進入二局上，巴拿馬由理查茲（Orlando Richards）敲出安打並盜上二壘，接著靠卡巴列羅（Cesar Caballero）擊出滾地球成功回本得分。三局上，蒙蒂拉（Maxwell Montilla）獲保送後連盜兩壘，再利用暴投站上三壘，由考辛斯（Joseph Cousins）擊出滾地球送回第2分，巴拿馬以2:0領先。

五局上，捷克更換投手巴圖利克（Jeroným Bartulík）仍無法壓制對手。蒙蒂拉保送後盜壘成功，接著康塞普西翁（Yassith Concepcion）與坎波斯（David Campos）接連敲出安打送回2分。萊德茲瑪（Gabriel Ledezma）保送後盜上三壘，再因投手犯規站上得點圈。接著理查茲擊出游擊方向滾地球，捷克游擊手傳球失誤，又讓巴拿馬追加2分，將比數擴大為6:0。

五局下，捷克試圖反攻，多斯塔爾（Jiří Dostál）敲出二壘安打，搭配保送攻佔一、三壘，但最終未能延續攻勢，無緣破蛋。

賽後，巴拿馬總教練穆里略（Jose Murillo）肯定球隊在投手與防守兩端的穩定發揮，並透露賽前針對捷克進行情蒐與投球策略調整。他也大讚捷克近期對戰多明尼加與美國展現出的實力與鬥志，強調這場勝利得來不易。

另場B組比賽中，多明尼加火力全開，全場狂掃20支安打，並利用南非多達7次守備失誤，終場以25比0橫掃對手，豪取預賽第3勝，強勢晉級超級循環賽。