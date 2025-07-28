U12／中華隊3勝晉級優勢！教頭大讚胡誠恩雙響「Key Man有氣勢」

▲U12胡誠恩。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

U12世界盃中華隊於28日迎戰德國，擺脫前役不敵日本的低氣壓，胡誠恩本場上演雙響砲、領軍以17比0大勝。賽後總教練章子健受訪時表示，曾集合小球員進行鼓勵，也特別稱讚胡誠恩本場發揮出「指標人物」的氣勢。胡誠恩則透露全壘打秘訣就是「冷靜、放輕鬆」。

回顧對日本吞下首敗，章子健坦言，當晚小球員返回飯店後情緒較為失落，「教練團集合大家，提醒不要被打散了。比賽還沒結束，還沒絕望，或許還會再遇到（日本），大家放開打，每天都是新的一天。」

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談到胡誠恩的亮眼表現，章子健直言：「他是目前中華隊的Key Man、指標人物，他的表現在中華隊有帶動氣勢作用，若他能持續好表現會對我們很有利。」

談及雙響砲的好手感，胡誠恩則表示：「用平常心去打，讓自己冷靜下來，打自己想打的球。」日前他曾受訪提到希望能有盜壘機會，這回再被問起，他說「有安打才能盜壘，累積上壘才能盜壘。全壘打時冷靜放輕鬆打擊，就會來了。」至於是否追求盜壘？他笑言，「還是會想，要把目標完成。」

中華隊目前3勝1敗取得晉級，最後一戰對墨西哥，若贏球將能爭取排名與對戰優勢。不過中華隊、日本、澳洲、墨西哥仍有可能出出現都以3勝2敗作收，同戰績必須以對戰優質率（TQB）決定排名。