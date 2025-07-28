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U12／胡誠恩雙響砲炸裂！中華隊17：0大勝德國　下一戰對墨閉門打

▲胡誠恩。（圖／中華棒協提供）

▲胡誠恩。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

U12世界盃中華隊28日迎戰德國，由胡誠恩上演雙響砲、狂掃猛打賞，一人包辦5分打點，率領中華隊以17比0五局提前扣倒對手，拿下預賽第3勝，晉級超級循環賽邁出關鍵一步。

比賽首局中華隊就火力全開，胡誠恩首打席就炸裂陽春砲，也是中華隊本屆賽會首轟，開啟得分大門。李權恩選到保送後，陳啟盛掃出適時二壘安打追加1分；隨後鍾定栩犧牲高飛球再添1分，中華隊開局就取得3：0領先。

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2局上中華攻勢再起，連續保送和安打串聯，李秉容滾地球打回1分，古夢杰選到保送貢獻打點，中華將比分拉開到6：0。

雖然德國女投手布勞赫（Mona Brauch）於3局短暫壓制中華打線，但4局上胡誠恩二壘安打帶動攻勢，李權恩獲得保送，王威敲安打推進帶回1分，古夢杰擊出滾地球也有打點。陳宇申滿壘時觸身球保送進帳1分。

德國此時換第三任投手也難擋中華隊火力，胡誠恩滿貫砲追擊，雙響砲炸裂。隨後又靠暴投添加1分，並利用對方守備失誤追加分數，單局灌進11分。

此役胡誠恩5分打點、雙轟、猛打賞，成為全場焦點。陳啟盛也貢獻2安打、2打點；投手方面，先發陳宇申主投2局僅被敲1安，送出2K無失分，接續的李昀潤與侯東佑也聯手封鎖德國，全場未失一分。

中華隊目前預賽戰績為3勝1敗，晉級形勢明朗，下一戰將對決強敵墨西哥，爭取更佳排名。

由於台南市政府宣布29日停班課，中華棒協表示，「29日賽事將採取閉門比賽方式進行。」中華隊將於晚間對戰墨西哥，為預賽最後一場賽事。

關鍵字： 中華隊U12世界盃胡誠恩棒球德國

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