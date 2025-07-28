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柯瑞評「最強勇士」2支並列　單季73勝與杜蘭特助陣的宇宙隊

▲勇士柯瑞、馬刺雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特2016年夏天轉戰灣區後，與柯瑞組成超強的宇宙隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞（Stephen Curry）生涯贏得4座總冠軍，曾帶領多個堪稱傳奇的團隊，他近日受訪時被問到「生涯效力過的最佳隊伍」，他的答案是2015-16賽季與2016-17賽季的灣區軍團並列，他也提到去年巴黎奧運的美國男籃是有史以來「最強天賦」集合。

「那兩隊真的難分高下，各有不同理由，」柯瑞表示。「當時的化學反應、角色分工……我們擁有最高的技術、最高的球商、最高的運動能力，那就是籃球的巔峰。」

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2015-16賽季的勇士打出史詩級73勝9敗，創下NBA史上最佳例行賽戰績，柯瑞當年以場均30.1分、命中率50.4%成為史上首位全票MVP，無奈總冠軍賽遭詹姆斯（LeBron James）領軍的騎士上演1比3大逆轉。

▲勇士隊柯瑞、湯普森。圖／達志影像／美聯社）

▲勇士2015-16賽季雖豪取73勝，卻在總冠軍賽3比1領先遭逆轉。圖／達志影像／美聯社）

隔年夏天杜蘭特（Kevin Durant）重磅加盟，2016-17賽季的勇士火力更上層樓，總決賽系列賽僅吞1敗，以季後賽16勝1敗封王，完成3年2冠的霸業。

綜合而言，2017年那支勇士完成2連霸，或許更值得稱作「最強」，但2015-16賽季那支原創陣容的「化學魔法」，也有其難以取代的歷史地位。

柯瑞也大讚去年奧運奪金的美國男籃為史上最強天賦集結之一，「那支夢幻隊真的非常契合，能在短短七周內磨合完成，對手還包括塞爾維亞和法國，實屬不易。」

▲▼柯瑞；詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲2024美國男籃夢幻陣容奪下巴黎奧運金牌，柯瑞盛讚為最強天賦集合。（圖／達志影像／美聯社）

這支星光熠熠的國家隊包括詹姆斯、杜蘭特、恩比德（Joel Embiid）、戴維斯（Anthony Davis）、艾德華茲（Anthony Edwards）與哈利伯頓（Tyrese Haliburton）等頂級球星，最終順利完成奧運5連霸。

對柯瑞而言，偉大的隊伍不僅靠勝場與冠軍堆疊，更在於球員間的無縫配合與團隊默契，無論是73勝陣容或杜蘭特加盟後的「宇宙勇士」，兩者皆讓他在生涯留下無可取代的榮耀回憶。

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Stephen Curry

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