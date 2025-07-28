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道奇搶人失敗　皇家王牌右投盧戈2年13.6億續留

▲▼皇家盧戈。（圖／達志影像／美聯社）

▲盧戈續留皇家。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

原被視為本季交易截止日前最受矚目的強投之一，皇家王牌右投盧戈（Seth Lugo）今（28）日確定不會離隊。根據《MLB.com》報導，盧戈已與皇家達成2年總值4600萬美元（約13.6億台幣）的延長合約，附帶2028年的條件式選擇權，打破外界對其可能轉戰道奇的傳聞。

盧戈於2023年休賽季以3年總值4500萬美元加盟皇家，目前是與皇家簽下的2年3000萬美元合約的最後1年，原本擁有2026年1500萬美元的球員選擇權，但以他本季目前投出206又2/3局、2.95的防禦率成績來看，幾乎篤定會跳脫合約，進入自由市場，為了避免失去這位當家先發，原預期將成為「賣家」的皇家果斷出手，完成這筆罕見的季中延長合約。

新合約內容為2026與2027年各2000萬美元，另有300萬美元簽約金，2028年則附有條件式選擇權，若達成特定條件，將轉為2000萬美元的自動延長，否則球隊可選擇以1700萬美元續約或支付300萬美元買斷金。

這項決定對傷兵連連、急需補強投手戰力的道奇而言，可謂一大打擊。《ESPN》與《新聞週刊》等美媒近期均提及道奇有意爭取盧戈，但隨著此合約拍板，相關傳聞也正式告終。

皇家總管皮克洛（J.J. Picollo）表示，球團早已內部討論續約盧戈的可能性並強調，「我們知道他想留，這是雙方共同的意願，他與投手教練史維尼（Brian Sweeney）合作得非常好，全家人也都熱愛堪薩斯市。」

盧戈職業生涯初期在大都會多以後援身分出賽，投球使用率較低，至今僅累積960又2/3局，對35歲的他而言，手臂使用量相對健康。2023年他首次成為自由球員後，選擇以先發身分加盟教士，並以3.57的防禦率證明自身價值。

儘管皇家目前戰績52勝54敗，在美聯外卡競爭中落後4場勝差，且先發投手群傷兵滿營，包括拉根斯（Cole Ragans）、羅倫森（Michael Lorenzen）、布比奇（Kris Bubic）皆列傷兵名單，盧戈的穩定性對球隊尤顯關鍵。這份續約，不僅是2025下半季爭季後賽的拼圖，也為2026年以後的陣容打下基礎。

皇家近來也接連補進佛瑞澤（Adam Frazier）與格里楚克（Randal Grichuk）等資深野手，顯示球隊並未放棄2025賽季。

關鍵字： MLB皇家盧戈

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