道奇搶人失敗　皇家王牌右投盧戈2年13.6億續留

▲盧戈續留皇家。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

原被視為本季交易截止日前最受矚目的強投之一,皇家王牌右投盧戈(Seth Lugo)今(28)日確定不會離隊。根據《MLB.com》報導,盧戈已與皇家達成2年總值4600萬美元(約13.6億台幣)的延長合約,附帶2028年的條件式選擇權,打破外界對其可能轉戰道奇的傳聞。

盧戈於2023年休賽季以3年總值4500萬美元加盟皇家,目前是與皇家簽下的2年3000萬美元合約的最後1年,原本擁有2026年1500萬美元的球員選擇權,但以他本季目前投出206又2/3局、2.95的防禦率成績來看,幾乎篤定會跳脫合約,進入自由市場,為了避免失去這位當家先發,原預期將成為「賣家」的皇家果斷出手,完成這筆罕見的季中延長合約。

新合約內容為2026與2027年各2000萬美元,另有300萬美元簽約金,2028年則附有條件式選擇權,若達成特定條件,將轉為2000萬美元的自動延長,否則球隊可選擇以1700萬美元續約或支付300萬美元買斷金。

Seth Lugo gets a multiyear contract extension



Love the deal for the Royals, he has looked awesome for them and is the perfect 2 or 3 guy with the floor for a 4 or 5 guy.



Seth Lugo 2024 and 2025 stats with Royals:

52 starts

319.2 IP

2.98 ERA

3.61 FIP

3.92 xFIP

7.88 K/9

2.28… pic.twitter.com/UxFGeXLTMu