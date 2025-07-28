古典交響樂登陸大巨蛋！　樂天桃猿「響樂趴」打造音樂棒球新紀元

▲樂天桃猿響樂趴。（圖／樂天桃猿提供）



記者胡冠辰／綜合報導

樂天桃猿年度跨界主題日《響樂趴》今年邁入第3屆，首度移師臺北大巨蛋舉辦，成為台灣職棒史及音樂史上首次在臺北大巨蛋導入完整古典交響演出、並以「古典之夜」及「世界名曲」為主題，呈現視覺與聽覺兼具的觀賽饗宴。

響樂趴首日，8月9日賽前，由有「鋼琴女神」之稱的李元玲拉開「古典之夜」序幕。她自幼習琴、專修古典鋼琴與芭蕾舞，留學英國伯明翰音樂學院，更曾加入鋼琴大師李雲迪的大師班。

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李元玲以精緻且爆發力兼具的演奏風格受到廣泛矚目，近年更跨足演藝與社群創作，為古典音樂注入嶄新生命力；賽後，將由小提琴家陳依萱、大提琴家陳南呈與靈魂女聲9m88接力演出，打造跨世代音樂盛宴。

陳依萱擁有美國密西根州立大學音樂藝術博士學位，創立並擔任臺邦獨奏家樂團音樂總監，以精緻室內樂演出聞名。陳南呈畢業於紐約茱莉亞音樂院，曾於MLB與NBA賽事擔任開場嘉賓，本場將演出由古典管弦樂團改編的五首經典曲目；9m88則將以融合靈魂、爵士、R&B等風格的創作，多次入圍金曲獎，展現新世代音樂魅力。

週日響樂趴8月10日賽前，由聲動室內樂團演出宮崎駿動畫配樂組曲。該團成立於2022年，以薩克斯風四重奏及擊樂為核心，成員來自美、英、法等地音樂學院，演奏風格橫跨古典與流行，展現豐富層次。

賽後壓軸登場的節慶長笛樂團，為台灣編制最完整的長笛合奏團體，擁有短笛至倍低音長笛全系列音域，本次將演出改編自柴可夫斯基《天鵝湖》組曲的新編版本，展現長笛多聲部交織的音響美感，呈現古典精髓的現代詮釋。

樂天桃猿表示，這次響樂趴不僅是球賽主題日，更是音樂歷史的里程碑，邀請所有10號隊友及樂迷進場「響」受一場獨一無二的感動，見證棒球場與音樂殿堂的精彩交會。