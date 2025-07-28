當年被太陽交易換杜蘭特　3D前鋒：半夜接到弟弟來電才知道

▲強森回憶初次被交易。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

今夏從籃網轉戰金塊的3D前鋒強森（Cameron Johnson），近日在Podcast節目《The Young Man and the Three》中，談及自己過往被交易的經歷，透露當年從太陽被送到籃網，竟是半夜由弟弟來電得知消息，令他錯愕不已。

「那時我人在鳳凰城，凌晨1點半接到弟弟的電話，他說，『你被交易了。』我還以為是開玩笑，回他，『你知道現在是凌晨嗎？』」強森表示，當時他並未使用社群平台X，因此完全不知道外界已傳出交易新聞。

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隨後，強森又接到父親與女友的來電追問，他這才驚覺自己已捲入當時涉及杜蘭特（Kevin Durant）的重大交易案，從太陽被送至籃網，「這真的很突然，我是從家人那邊才知道，而不是球隊通知。」

Jalen Brunson’s authentic reaction to the Josh Hart trade: pic.twitter.com/G3oyqziERv — KnicksMuse (@KnicksMuse) February 9, 2023

這類情況在NBA並不罕見，許多球員第一時間往往是從媒體或朋友口中得知自己被交易。節目中也提及，尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）甚至曾在逛街時，被球迷告知好友哈特（Josh Hart）加盟尼克的消息，現場反應還被拍成影片瘋傳。

所幸，強森透露這次加盟金塊一事是事前就已掌握，並已做好準備迎接新賽季，他將從重建中的籃網，轉戰由約基奇（Nikola Jokic）領軍的冠軍級強權，未來表現備受關注。