韓職夢幻左投對決！金廣鉉贏柳賢振卻感遺憾　球迷敲碗下月再戰

▲金廣鉉、柳賢振。（圖／截自SSG、韓華官方IG）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職上週六登場的是左投世紀大對決，金廣鉉與柳賢振首次同場先發，不過這場「柳金大戰」最終卻以柳賢振首局慘失5分、提前退場收場，金廣鉉則繳出6局失2分的優質先發，率隊以9：3贏球，收下本季第6勝。

首局柳賢振面對8名打者，被敲4安打、送出2保送，慘失5分，還連續讓前6位打者上壘，展現本季最差內容。2局起韓華緊急換上嚴尚栢登板，這也讓眾所期待的王牌投手對決草草落幕。柳賢振職棒生涯首度只投1局退場，若包含美職紀錄，上一次出現同樣情況還是在2014年9月13日、效力道奇時對上巨人。

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反觀金廣鉉此戰球速回升，最快達150公里，是自2023年4月10日以來首次。全場投6局被敲6安、1保送、3三振，失2分，完成優質先發，幫助SSG順利拿下勝利。

賽後金廣鉉坦言，雖然贏球，但感受並不完全開心，「我其實有浪漫情懷，希望能與賢振哥一起上演一場真正的投手戰。他一直是我仰望的目標。今天結果雖然是勝利，但心情沒有那麼好，希望將來我們兩人都在最佳狀態時，能再一次堂堂正正交手。」

根據輪值推估，兩隊下月22日至24日將再於大田交手3連戰，若兩人順利維持登板節奏，最快8月24日可迎來「第二戰」。