運動雲

>

韓職夢幻左投對決！金廣鉉贏柳賢振卻感遺憾　球迷敲碗下月再戰

▲金廣鉉、柳賢振。（圖／截自SSG、韓華官方IG）

▲金廣鉉、柳賢振。（圖／截自SSG、韓華官方IG）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職上週六登場的是左投世紀大對決，金廣鉉與柳賢振首次同場先發，不過這場「柳金大戰」最終卻以柳賢振首局慘失5分、提前退場收場，金廣鉉則繳出6局失2分的優質先發，率隊以9：3贏球，收下本季第6勝。

首局柳賢振面對8名打者，被敲4安打、送出2保送，慘失5分，還連續讓前6位打者上壘，展現本季最差內容。2局起韓華緊急換上嚴尚栢登板，這也讓眾所期待的王牌投手對決草草落幕。柳賢振職棒生涯首度只投1局退場，若包含美職紀錄，上一次出現同樣情況還是在2014年9月13日、效力道奇時對上巨人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

反觀金廣鉉此戰球速回升，最快達150公里，是自2023年4月10日以來首次。全場投6局被敲6安、1保送、3三振，失2分，完成優質先發，幫助SSG順利拿下勝利。

賽後金廣鉉坦言，雖然贏球，但感受並不完全開心，「我其實有浪漫情懷，希望能與賢振哥一起上演一場真正的投手戰。他一直是我仰望的目標。今天結果雖然是勝利，但心情沒有那麼好，希望將來我們兩人都在最佳狀態時，能再一次堂堂正正交手。」

根據輪值推估，兩隊下月22日至24日將再於大田交手3連戰，若兩人順利維持登板節奏，最快8月24日可迎來「第二戰」。

關鍵字： 韓職金廣鉉柳賢振左投對決

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U12中華小將不敵日本首敗落淚　教頭鼓勵：還有兩場全力以赴

U12中華小將不敵日本首敗落淚　教頭鼓勵：還有兩場全力以赴

NBA史上最老！快艇陣容平均33.2歲　被虧要去打世壯運

NBA史上最老！快艇陣容平均33.2歲　被虧要去打世壯運

湖人奪冠後「最失敗操作」不是網羅衛少　連續放走3D悍將釀禍

湖人奪冠後「最失敗操作」不是網羅衛少　連續放走3D悍將釀禍

大谷連8戰敲安難救主！道奇連兩戰遭逆轉　3比4不敵紅襪

大谷連8戰敲安難救主！道奇連兩戰遭逆轉　3比4不敵紅襪

2025世大運閉幕！中華代表團5金全紀錄　一日3金掀高潮

2025世大運閉幕！中華代表團5金全紀錄　一日3金掀高潮

柯瑞點名「球商最高3巨頭」　生涯最佳投籃竟不是在NBA

柯瑞點名「球商最高3巨頭」　生涯最佳投籃竟不是在NBA

鄭浩均想續投還原「賴皮」對話！王建民：每個投手都不想被換

鄭浩均想續投還原「賴皮」對話！王建民：每個投手都不想被換

U12／韓國快腿戰術奏效！3投聯手完封捷克　3戰全勝晉級

U12／韓國快腿戰術奏效！3投聯手完封捷克　3戰全勝晉級

自嘲沒人看好！魏碩成大巨蛋登板說緊張　7局好投靠隊友撐下來

自嘲沒人看好！魏碩成大巨蛋登板說緊張　7局好投靠隊友撐下來

U12／墨西哥教頭靠「台古戰」擬戰略　米蘭達先發好投3比0鎖古巴

U12／墨西哥教頭靠「台古戰」擬戰略　米蘭達先發好投3比0鎖古巴

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

熱門新聞

U12中華小將不敵日本首敗落淚　教頭鼓勵：還有兩場全力以赴

NBA史上最老！快艇陣容平均33.2歲　被虧要去打世壯運

湖人奪冠後「最失敗操作」不是網羅衛少　連續放走3D悍將釀禍

大谷連8戰敲安難救主！道奇連兩戰遭逆轉　3比4不敵紅襪

2025世大運閉幕！中華代表團5金全紀錄　一日3金掀高潮

柯瑞點名「球商最高3巨頭」　生涯最佳投籃竟不是在NBA

讀者回應

﻿

熱門新聞

1U12中華小將不敵日本　2比7吞首敗預賽2勝1敗

2NBA史上最老！快艇平均33.2歲

3湖人奪冠後最失敗操作不是網羅衛少

4道奇3比4不敵紅襪

5台灣世大運5金全紀錄　一日3金掀高潮

最新新聞

12025群岳盃羽球巔峰站台北開打！

2雷納德與楊瀚森視訊！罕見笑出聲

3夢幻對決！金廣鉉贏柳賢振卻感遺憾

4前MVP衛斯布魯克「8成機率」前進國王

5東超2025-26賽季　開幕雙賽在台灣

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

調度反思與爭議再現　平野惠一賽後自責也堅定捍衛選手判斷

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

#多慧 跳勝利舞凸槌2次尷尬反應超可愛～

【我全都要！】猿氣用這招環抱安芝儇、李雅英　火速遭逮捕

#李多慧 遇到還不會的舞！？ 　現學還跳對8成超厲害！

【有色犬無誤XD】黃金獵犬咬裙子還被現場抓包！

【性別趴】是粉色的！阿公氣噗噗丟東西XD

【眼尖警抓酒駕】台中嫩妹騎車搖晃...短裙沾「嘔吐物痕跡」

【又是波音！】美航179人客機失火冒煙　乘客逃生畫面曝光

【趕投胎？】騎士無視學長右轉燈...路口硬超險被撞！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366