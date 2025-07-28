前MVP衛斯布魯克「8成機率」前進國王　美媒：雙方有強烈興趣

▲衛斯布魯克上季效力金塊，先發出賽36場，展現老將戰力。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

36歲前MVP衛斯布魯克（Russell Westbrook）至今未確定新賽季的落腳處，不過沙加緬度當地電台主持人戴夫（Carmichael Dave）透露，衛少與國王「雙方有強烈興趣」，更斷言「有80%的機率他會來」。相較國王其他控衛，衛少對抗性更強，但他的加入將讓本就年齡偏大的國王更趨老化。

國王休賽季已簽下「德國軟豆」施洛德（Dennis Schroder），仍積極尋找能提升組織與防守的後場人選，曾傳出有意布洛格登（Malcolm Brogdon）、西蒙斯（Ben Simmons），如今鎖定上季在金塊出賽36場的衛少，這位前MVP生涯4度繳出「場均大三元」，還是2屆得分王與3屆助攻王。

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根據當地電台主持人戴夫的說法，衛少與國王之間存在「強烈興趣」，「他們應該是簽下衛少的最大熱門。雖然還沒正式完成，但這件事已經醞釀有一段時間了，雙方的興趣都很強烈。我會說，有80%的機率他會來國王。」

儘管場上風格備受爭議，衛少的強悍對抗性與籃板能力，仍能為球隊注入能量。他上季在禁區投籃命中率達67%，與金塊一哥約基奇（Nikola Jokic）合作默契十足，未來若搭配明星長人薩波尼斯（Domantas Sabonis），也可能激盪出新化學效應。

▲國王積極補強控衛，有意簽下前MVP衛斯布魯克助陣後場。（圖／達志影像／美聯社）

不過國王已有艾利斯（Keon Ellis）、卡特（Devin Carter）等年輕後衛，若衛少佔據上場時間，恐影響這些後場小將的養成。再加上衛少失誤率偏高、不擅長外線等老問題仍在，能否適應國王體系備受考驗。

總體而言，在沒有更大交易案出現的情況下，國王不太可能躋身西區頂尖行列，因此簽下衛少與否對戰局影響有限。但他每場比賽都會全力以赴，這種拚勁與態度，對年輕球員而言仍有借鏡價值。