高捷會高捷！悍將「野球搜查線」　黑幫教父降臨開球

▲「黑幫電影教父」高捷為悍將開球。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將將於8月2日（週五）、3日（週六）在新莊棒球場舉辦「野球搜查線」主題日活動，延續去年大受好評的互動式解謎任務，今年再度升級，邀請球迷變身「搜查線特派探員」，進行全場探索任務。賽前也邀請兩位重量級嘉賓開球，2日由「影視男神」曾敬驊擔綱，3日則由「黑幫電影教父」高捷站台，與悍將球員高捷撞名勢必掀起話題。

悍將官方表示，今年解謎任務主題為「城堡裡的寶藏之謎」，球迷需在新莊棒球場內外蒐集線索、破解密碼，成功挑戰者可獲得限定徽章一枚，8月2日為「咖啡金徽章」、3日則是「閃耀銀徽章」，每日數量有限，送完為止。

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不只賽前有任務，場中也安排多項互動挑戰，包括「機器人的神秘暗號」、「球場大搜查」與「沿線解謎」等，只要完成指定任務，就能獲得悍將APP點數獎勵，增添比賽看點。

主題日也邀請兩位戲劇界重量級嘉賓開球。2日由近年以《誰是被害者》、《刻在你心底的名字》等作品走紅的演員曾敬驊開球；3日則由出道超過40年、擅長詮釋黑幫角色的資深演員高捷登場。巧合的是，悍將陣中也有一位球員同名同姓為「高捷」，兩人有望首度相見歡，預料成為全場焦點。

此外，兩天賽前在新莊棒球場二樓舞台區也安排舞台互動活動，2日為《我是行動派》，3日為《誰是臥底》，Fubon Angels將與球迷近距離互動同樂。

活動期間，凡持當日門票入場球迷，均可獲得專屬主題日贈品，包括乖乖聯名鑰匙圈、乖乖應援扇與MONSTER ENERGY能量飲乙瓶，數量有限，贈完為止。