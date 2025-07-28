雷霆「加國大鎖」替家鄉發聲　建議NBA擴編至蒙特婁

▲多特建議NBA擴編至加拿大蒙特婁。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

隨著NBA擴編球隊話題逐漸升溫，雷霆冠軍大鎖多特（Luguentz Dort）近日受訪時公開力挺家鄉蒙特婁，直言該城市完全具備成為NBA新球隊的條件。他指出，無論是籃球人口、年輕人才或整體城市氛圍，都讓他對未來充滿信心。

多特接受加拿大《CTV News》訪問時表示，「我認為蒙特婁的觀眾與人才都很有潛力，這裡有很多熱愛籃球的人，也有不少高中、NCAA甚至NBA球員出身於此，我真心相信這是可能實現的目標，也希望有朝一日我能參與其中。」

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多特進一步補充，他經常在聯盟內向其他球員推薦蒙特婁，「我會跟他們說，蒙特婁真的是一個很棒的城市，我相信NBA也會樂見有球隊落腳這裡，只要有機會，我都會為此發聲。」若成真，蒙特婁將成為繼多倫多暴龍後，第2支位於加拿大的NBA球隊。

▲雷霆、溜馬陣中不乏加拿大籍球員。（圖／達志影像／美聯社）

今年NBA總冠軍戰，由雷霆與溜馬對決，場上共有4名加拿大球員。多特、吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、內姆哈德（Andrew Nembhard）、馬瑟林（Bennedict Mathurin）在G1聯手砍下72分，創下NBA季後賽歷來加拿大球員得分紀錄。

談到奪冠旅程，多特坦言一切就像夢一場，他回顧6年前選秀落選開始，走過低潮直到登頂NBA，「我還記得那個選秀周，那是我人生最糟的1周，如今2025年，我們剛贏得總冠軍，一切真的太瘋狂了，我感謝雷霆這支球隊給我機會，我真的很感激、也很幸福能在這裡。」