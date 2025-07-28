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爭議不斷！NBA資深悍將涉詐欺遭逮捕　去年重返尼克2周就被釋出

記者游郁香／綜合報導

曾是東區豪門尼克黑暗期「少數亮點」的資深悍將小莫里斯（Marcus Morris Sr.），驚傳周末在佛州因涉嫌開出空頭支票，遭布勞沃郡警方逮捕。美國八卦媒體《TMZ》披露，他是依外州通緝令被拘留，現階段當地執法單位尚未發表評論。

▲▼已經淡出賽場1年的NBA資深悍將小莫里斯驚傳遭逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

▲已經淡出賽場1年的NBA資深悍將小莫里斯驚傳遭逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

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現年35歲的小莫里斯曾在2019-20賽季短暫效力尼克，球隊該季僅拿下21勝，但他繳出場均19.6分、5.4籃板的表現，是球隊陷入黑暗期少數的進攻亮點。該季交易截止前，他被送往快艇，尼克則換回哈克里斯（Moe Harkless）等球員與資產。

小莫里斯2011年以首輪第14順位進入NBA，生涯效力過火箭、太陽、活塞、塞爾提克、快艇、七六人與騎士。他最後一次出現在NBA賽場，是去年代表騎士出戰季後賽，去年9月也曾短暫重返尼克參加訓練營，不過不到兩周即遭球隊釋出。

小莫里斯場外風波不斷，他2012年曾在堪薩斯大學母校所在地因毆打酒吧員工涉案，後與檢方達成轉向協議（Diversion program）。2015年，他與雙胞胎兄弟大莫里斯（Markieff Morris）及好友鮑曼（Gerald Bowman）被控加重攻擊，最終3人皆獲撤銷指控。

關鍵字： 籃球NBA紐約尼克Marcus Morris

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