大谷翔平下次先發將對決紅人　羅伯斯：他將自然融入6人輪值體系

▲道奇大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

洛杉磯道奇主帥羅伯斯(Dave Roberts)在台灣時間28日受訪時透露,陣中巨星大谷翔平將以「每週四」的節奏進行先發,根據目前賽程安排,7月31日對上辛辛那提紅人的比賽,就是他的重要登板日。

「嗯,這就是我們的打算。」羅伯斯在受訪時坦言,「翔平將會在星期四投球,接下來也是星期四,這樣一來,自然而然就會落入6人輪值的模式中。」

根據道奇的球隊賽程,接下來連續三個星期的星期五(8月1日、8月8日、8月15日)都是球隊休兵日,這不僅讓6人輪值更具彈性,也使得大谷的每次登板後都能有充分的休養空間,減輕其身體負擔。

針對是否會為大谷安排「Piggyback(接力式長中繼)」來協助吃局數,羅伯斯則明確否定:「不,沒有那樣的安排,因為翔平是我們的先發投手,現在他大約可以投4局,考量到星期五有休兵日,我們相信可以透過牛棚來妥善應對,因此我們並沒有規劃固定的Piggyback人選。」

被問及規劃登板日是否也考慮天氣與登板翌日安排,羅伯斯接著說:「是的,也許有一些這方面的考量,但這其實很簡單,我們評估翔平目前身體承受的壓力後發現,讓他在登板後休息一天,是合乎邏輯的做法,這樣能讓他有更高的機會展現出最佳表現。」

儘管回到投手丘,大谷的使用方式仍相當謹慎,羅伯斯最後補充提及:「我認為本季翔平作為投手仍處於復健與維護的階段,我不認為他很快就會解除所有限制、讓他投到110球,我們的計劃是先穩定維持4局,然後逐步提升至5局,持續觀察狀況。」