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大谷翔平下次先發將對決紅人　羅伯斯：他將自然融入6人輪值體系

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）在台灣時間28日受訪時透露，陣中巨星大谷翔平將以「每週四」的節奏進行先發，根據目前賽程安排，7月31日對上辛辛那提紅人的比賽，就是他的重要登板日。

「嗯，這就是我們的打算。」羅伯斯在受訪時坦言，「翔平將會在星期四投球，接下來也是星期四，這樣一來，自然而然就會落入6人輪值的模式中。」

根據道奇的球隊賽程，接下來連續三個星期的星期五（8月1日、8月8日、8月15日）都是球隊休兵日，這不僅讓6人輪值更具彈性，也使得大谷的每次登板後都能有充分的休養空間，減輕其身體負擔。

針對是否會為大谷安排「Piggyback（接力式長中繼）」來協助吃局數，羅伯斯則明確否定：「不，沒有那樣的安排，因為翔平是我們的先發投手，現在他大約可以投4局，考量到星期五有休兵日，我們相信可以透過牛棚來妥善應對，因此我們並沒有規劃固定的Piggyback人選。」

被問及規劃登板日是否也考慮天氣與登板翌日安排，羅伯斯接著說：「是的，也許有一些這方面的考量，但這其實很簡單，我們評估翔平目前身體承受的壓力後發現，讓他在登板後休息一天，是合乎邏輯的做法，這樣能讓他有更高的機會展現出最佳表現。」

儘管回到投手丘，大谷的使用方式仍相當謹慎，羅伯斯最後補充提及：「我認為本季翔平作為投手仍處於復健與維護的階段，我不認為他很快就會解除所有限制、讓他投到110球，我們的計劃是先穩定維持4局，然後逐步提升至5局，持續觀察狀況。」

關鍵字： 洛杉磯道奇大谷翔平MLB

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