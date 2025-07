大谷連8戰敲安難救主！道奇連兩戰遭逆轉　3比4不敵紅襪

▲大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

洛杉磯道奇在28日於芬威球場,再度以一分之差不敵波士頓紅襪,苦吞近期2連敗。雖然大谷翔平此戰繳出單場雙安、連8場比賽敲安的好成績,但全隊關鍵時刻在得點圈屢次無功而返;總教練羅伯斯(Dave Roberts)賽後直言:「我們今天有幾次得分機會,但就是沒能把握住,這是我們輸球的關鍵原因。」

大谷翔平今天以「先發第2棒指定打擊」登場,全場繳出4打數2安打的表現,持續展現穩定打擊狀態;首打席面對前隊友、紅襪右投布勒(Walker Buehler)時,耐心選到保送上壘;第3局與第4局分別擊出中前與右前安打,打擊率來到2成75,並締造7月19日以來首度單場雙安紀錄。

然而關鍵8局上無人出局、一二壘有人的黃金機會中,大谷對上紅襪火球男查普曼(Aroldis Chapman)時,卻將外角高滑球打成左外野無效飛球,錯失可能逆轉的最佳契機。

道奇此役在4局上一度靠著康佛托(Michael Conforto)的陽春砲與貝茲(Mookie Betts)的適時安打將比分超前為3比1,但第5局起紅襪展開反攻,布萊格曼(Alex Bregman)打破僵局的陽春砲幫助紅襪最終就以4比3逆轉勝。

值得一提的是,道奇自第5局起至9局,每一局都有跑者進入得點圈,卻未能再得分,全場留下多達13個殘壘。

Alex Bregman sends one OVER THE MONSTER for the lead! pic.twitter.com/06GNdS1VCw