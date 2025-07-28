運動雲

>

大谷連8戰敲安難救主！道奇連兩戰遭逆轉　3比4不敵紅襪

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇在28日於芬威球場，再度以一分之差不敵波士頓紅襪，苦吞近期2連敗。雖然大谷翔平此戰繳出單場雙安、連8場比賽敲安的好成績，但全隊關鍵時刻在得點圈屢次無功而返；總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後直言：「我們今天有幾次得分機會，但就是沒能把握住，這是我們輸球的關鍵原因。」

大谷翔平今天以「先發第2棒指定打擊」登場，全場繳出4打數2安打的表現，持續展現穩定打擊狀態；首打席面對前隊友、紅襪右投布勒（Walker Buehler）時，耐心選到保送上壘；第3局與第4局分別擊出中前與右前安打，打擊率來到2成75，並締造7月19日以來首度單場雙安紀錄。

然而關鍵8局上無人出局、一二壘有人的黃金機會中，大谷對上紅襪火球男查普曼（Aroldis Chapman）時，卻將外角高滑球打成左外野無效飛球，錯失可能逆轉的最佳契機。

道奇此役在4局上一度靠著康佛托（Michael Conforto）的陽春砲與貝茲（Mookie Betts）的適時安打將比分超前為3比1，但第5局起紅襪展開反攻，布萊格曼（Alex Bregman）打破僵局的陽春砲幫助紅襪最終就以4比3逆轉勝。

值得一提的是，道奇自第5局起至9局，每一局都有跑者進入得點圈，卻未能再得分，全場留下多達13個殘壘。

對此羅伯斯賽後指出：「關鍵一擊就是沒能出現，第8局查普曼退場後，我們一二壘有人的大好機會也沒能得分，今天幾次得分機會都與得分擦身而過。」

此戰結束後，道奇將立即啟程前往辛辛那提，將自29日起展開對紅人的三連戰。球隊後半季目前戰績為3勝6敗，戰況不盡理想，羅伯斯最後強調球隊必須儘速調整，並表示：「坦白說，我們必須打出更好的棒球，在打擊方面，我們還在尋找屬於自己的節奏，我們會重新整頓，並力拚在辛辛那提扳回一城。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇波士頓紅襪大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U12中華小將不敵日本首敗落淚　教頭鼓勵：還有兩場全力以赴

U12中華小將不敵日本首敗落淚　教頭鼓勵：還有兩場全力以赴

U12／韓國快腿戰術奏效！3投聯手完封捷克　3戰全勝晉級

U12／韓國快腿戰術奏效！3投聯手完封捷克　3戰全勝晉級

湖人奪冠後「最失敗操作」不是網羅衛少　連續放走3D悍將釀禍

湖人奪冠後「最失敗操作」不是網羅衛少　連續放走3D悍將釀禍

2025世大運閉幕！中華代表團5金全紀錄　一日3金掀高潮

2025世大運閉幕！中華代表團5金全紀錄　一日3金掀高潮

U12／墨西哥教頭靠「台古戰」擬戰略　米蘭達先發好投3比0鎖古巴

U12／墨西哥教頭靠「台古戰」擬戰略　米蘭達先發好投3比0鎖古巴

可能桃猿LED燈比較亮！張肇元炸裂雙響砲　雄鷹雨戰7比7逼和桃猿

可能桃猿LED燈比較亮！張肇元炸裂雙響砲　雄鷹雨戰7比7逼和桃猿

高林盃花蓮體中雙勝續保不敗　羅東高工4連勝搶先晉級冠軍戰

高林盃花蓮體中雙勝續保不敗　羅東高工4連勝搶先晉級冠軍戰

自嘲沒人看好！魏碩成大巨蛋登板說緊張　7局好投靠隊友撐下來

自嘲沒人看好！魏碩成大巨蛋登板說緊張　7局好投靠隊友撐下來

日職火腿正式拜訪味全　有意網羅徐若熙赴日發展

日職火腿正式拜訪味全　有意網羅徐若熙赴日發展

NBA史上最老！快艇陣容平均33.2歲　被虧要去打世壯運

NBA史上最老！快艇陣容平均33.2歲　被虧要去打世壯運

【有色犬無誤XD】黃金獵犬咬裙子還被現場抓包！

熱門新聞

U12中華小將不敵日本首敗落淚　教頭鼓勵：還有兩場全力以赴

U12／韓國快腿戰術奏效！3投聯手完封捷克　3戰全勝晉級

湖人奪冠後「最失敗操作」不是網羅衛少　連續放走3D悍將釀禍

2025世大運閉幕！中華代表團5金全紀錄　一日3金掀高潮

U12／墨西哥教頭靠「台古戰」擬戰略　米蘭達先發好投3比0鎖古巴

可能桃猿LED燈比較亮！張肇元炸裂雙響砲　雄鷹雨戰7比7逼和桃猿

讀者回應

﻿

熱門新聞

1U12中華小將不敵日本　2比7吞首敗預賽2勝1敗

2韓國3投聯手完封捷克　3戰全勝晉級

3湖人奪冠後最失敗操作不是網羅衛少

4台灣世大運5金全紀錄　一日3金掀高潮

5墨西哥米蘭達5局好投3比0擊敗古巴

最新新聞

1道奇3比4不敵紅襪

2NBA史上最老！快艇平均33.2歲

3台灣世大運5金全紀錄　一日3金掀高潮

4高林盃羅東高工4連勝晉級冠軍戰

5韓國3投聯手完封捷克　3戰全勝晉級

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

調度反思與爭議再現　平野惠一賽後自責也堅定捍衛選手判斷

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

#多慧 跳勝利舞凸槌2次尷尬反應超可愛～

【我全都要！】猿氣用這招環抱安芝儇、李雅英　火速遭逮捕

#李多慧 遇到還不會的舞！？ 　現學還跳對8成超厲害！

【有色犬無誤XD】黃金獵犬咬裙子還被現場抓包！

【性別趴】是粉色的！阿公氣噗噗丟東西XD

【眼尖警抓酒駕】台中嫩妹騎車搖晃...短裙沾「嘔吐物痕跡」

【又是波音！】美航179人客機失火冒煙　乘客逃生畫面曝光

【趕投胎？】騎士無視學長右轉燈...路口硬超險被撞！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366