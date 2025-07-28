大谷連8戰敲安難救主！道奇連兩戰遭逆轉　3比4不敵紅襪

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇在28日於芬威球場，再度以一分之差不敵波士頓紅襪，苦吞近期2連敗。雖然大谷翔平此戰繳出單場雙安、連8場比賽敲安的好成績，但全隊關鍵時刻在得點圈屢次無功而返；總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後直言：「我們今天有幾次得分機會，但就是沒能把握住，這是我們輸球的關鍵原因。」

大谷翔平今天以「先發第2棒指定打擊」登場，全場繳出4打數2安打的表現，持續展現穩定打擊狀態；首打席面對前隊友、紅襪右投布勒（Walker Buehler）時，耐心選到保送上壘；第3局與第4局分別擊出中前與右前安打，打擊率來到2成75，並締造7月19日以來首度單場雙安紀錄。

然而關鍵8局上無人出局、一二壘有人的黃金機會中，大谷對上紅襪火球男查普曼（Aroldis Chapman）時，卻將外角高滑球打成左外野無效飛球，錯失可能逆轉的最佳契機。

道奇此役在4局上一度靠著康佛托（Michael Conforto）的陽春砲與貝茲（Mookie Betts）的適時安打將比分超前為3比1，但第5局起紅襪展開反攻，布萊格曼（Alex Bregman）打破僵局的陽春砲幫助紅襪最終就以4比3逆轉勝。

值得一提的是，道奇自第5局起至9局，每一局都有跑者進入得點圈，卻未能再得分，全場留下多達13個殘壘。

Alex Bregman sends one OVER THE MONSTER for the lead! pic.twitter.com/06GNdS1VCw — MLB (@MLB) July 27, 2025

對此羅伯斯賽後指出：「關鍵一擊就是沒能出現，第8局查普曼退場後，我們一二壘有人的大好機會也沒能得分，今天幾次得分機會都與得分擦身而過。」

此戰結束後，道奇將立即啟程前往辛辛那提，將自29日起展開對紅人的三連戰。球隊後半季目前戰績為3勝6敗，戰況不盡理想，羅伯斯最後強調球隊必須儘速調整，並表示：「坦白說，我們必須打出更好的棒球，在打擊方面，我們還在尋找屬於自己的節奏，我們會重新整頓，並力拚在辛辛那提扳回一城。」