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U12／韓國快腿戰術奏效！3投聯手完封捷克　3戰全勝晉級

▲▼U12韓國隊。（圖／中華棒協提供）

▲U12韓國隊。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

第8屆WBSC U12世界盃棒球錦標賽今（27日）在台南亞太國際棒球訓練中心進行第三天賽程，B組由捷克對上韓國。南韓隊以靈活跑壘戰術徹底壓制對手，三位投手聯手締造無安打比賽，加上捷克守備連連失誤，最終韓國在第五局提前以14比0完封捷克，預賽3戰全勝挺進超級循環賽。

韓國隊首局下由河定旴敲出中外野安打開啟攻勢，連續盜壘逼迫捷克防線失誤，再由楊浮搌補上安打送回首分，並藉由暴投跑回第2分。雖然韓國先發金道鐶在二局一度因保送與暴投陷入亂流，但最終穩住局面、力保不失。

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三局下，捷克中外野手什捷帕尼克（David Štěpaník）一度飛身美技滑接，暫時化解危機，不過下一棒楊浮搌隨即敲出深遠二壘安打，代打姜起雄補上長打送回1分，權允瑞與李廷佑則接連建功，李廷佑一發左外野兩分砲將比數拉開至7比0。捷克守備在壓力下再度頻頻出錯，韓國趁勢單局灌進8分。

四局下，韓國靠不死三振、不規則彈跳與捕逸形成滿壘，觸身球再擠回1分，接著河定旴掃出邊線二壘安打送回2分，崔昀材也補上安打添得1分，最終韓國以14比0大勝捷克。

賽後，韓國總教練姜啓衍表示，此役三位投手表現穩健，各司其職，是球隊完封對手的關鍵。他也透露，針對捷克隊的戰力特性，賽前便設定積極盜壘戰術，希望透過跑壘壓力迫使對手失誤，今天也收到明顯成效。

同時段另一場B組關鍵戰，多明尼加與巴拿馬爭奪最後一張超級循環賽門票。多明尼加全場敲出8支安打，羅薩里歐（Luis Parra Rosario）與瓦爾嘉斯（Jadiel Zayas Vargas）雙雙開轟，終場以10比3擊退巴拿馬，順利晉級。

關鍵字： U12韓國捷克棒球超級循環賽

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