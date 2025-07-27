高林盃花蓮體中雙勝續保不敗　羅東高工4連勝搶先晉級冠軍戰

▲高林盃。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／綜合報導

高林盃全國高中棒球錦標賽27日進入第三日預賽，共進行四場激戰。花蓮體中展現強大戰力，一日雙勝維持不敗，羅東高工則以四連勝率先挺進明日冠軍戰。

首場比賽由花蓮體中對上台東體中，花體先發投手陳顥繳出7局僅被敲1安、無四死球的完封代表作，前6局更是無安打封鎖，加上隊友在四、五局適時發揮火力，共攻下3分，終場花蓮體中以3：0奪勝。

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第二戰由玉里高中藍隊迎戰羅東高工，雙方投手李承洲與簡晨漢皆投滿全場，簡晨漢頂住前3局得點圈危機，成功壓制對手。羅東高工靠著適時安打與對方失誤，全場攻下5分，以5：0完封玉高藍，取得四連勝並率先晉級冠軍戰。

接下來玉高綠隊與花蓮體中交鋒，兩隊演出激烈打擊戰。玉高綠首局靠4安打與4次保送攻下7分，但花體隨即回敬6分，並在接下來兩局灌進10分，終場花體以16：9逆轉獲勝，單日二連勝氣勢如虹。

壓軸賽由台東體中對上尚未開胡的成功商水。商水開局氣勢十足，靠三壘安打帶動攻勢，前兩局先馳得點，取得4：0領先。台東體中第3局追回2分後，第6局展開猛攻，靠兩支三壘打在內一口氣攻下5分反超。商水第7局雖再添1分，仍以6：7飲恨落敗，苦吞四連敗。

目前羅東高工以4勝之姿鎖定冠軍戰門票，花蓮體中目前戰績三勝一和，如果明日獲勝將與羅高爭冠，若敗，且玉高藍明天獲勝，兩隊戰績相同，將比較對戰優質率，決定進入冠軍賽球隊。