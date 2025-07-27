U12中華小將不敵日本首敗落淚　教頭鼓勵：還有兩場全力以赴

▲U12世界盃中華隊。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

U12世界盃中華隊27日與日本交手，最終以2比7不敵對手，吞下本屆首敗，預賽戰績2勝1敗；日本則拿下預賽3連勝，率先取得晉級優勢。

日本隊首局火力全開，外山泰基、寺田大智接連敲安，橋本翔太朗獲保送形成滿壘，隨後因游擊手失誤掉分，又再度保送讓對手追加1分。

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中華隊1局下展開反攻，陳啟盛、古夢杰連續安打，李秉容、謝承濬也接連敲出安打，追回1分。

3局上日本再度展開攻勢，寺田大智敲出二壘安打，經兩次高飛球推進再添1分；4局上河津勇誇適時安打將比數擴大至4比1。

中華隊4局下再次組織攻勢，謝承濬率先敲安，林書延獲保送、吳尚澄再補上一支安打，林楷宸擊出滾地球，追回1分。

5局上大原颯二郎再添1分打點，6局上外山泰基轟出兩分砲，日本終場以7比2收下勝利。

▲U12世界盃，小將落淚。（圖／中華棒協提供）

此役謝承濬主投3局，被敲6支安打，送出1次三振、2次保送，失4分承擔敗投。日本隊則動用阿部旭冴、茨木雄之介與福山恒成三名投手，各投2局成功壓制中華隊火力。



賽前觀察到日本隊有相當實力，總教練章子健表示，「謝謝現場球迷跟電視前的觀眾加油，選手第一次打國際賽，跟選手說對方也是12歲，大家都有壓力，小朋友可能這一場比較放不開，他們會越打越好，還有2場全力以赴。」

小球員難過落淚，章子健坦言，「我覺得還是要鼓勵選手，這麼多人觀賽，大家還是扛得住，兩隊伯仲之間，只是日本隊關鍵時刻有守下來，第1局我們也有美技守備。」

▲U12世界盃，小將落寞。（圖／中華棒協提供）