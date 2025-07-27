張肇元4打點夯雙響砲　風雨迫停桃猿雄鷹激戰7比7「裁定和局」

▲中職張肇元。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／桃園報導

台鋼雄鷹今（27日）作客樂天主場續戰桃猿，雙方此役上演激烈攻防，5局結束戰成6比6平手，其中台鋼捕手張肇元上演單場雙響砲、貢獻4分打點；比賽後段由於雨勢太大，2次暫停都未見情況改善，因此主審直接裁定雙方7比7握手言和，比賽結束。

首局雙方展現火力，雄鷹由魔鷹敲出適時安打1比0先馳得點，不過桃猿下個半局立刻回敬，陳晨威、林子偉、林智平三連安打追平戰局，3局下桃猿再靠林智平安打再下一城，2比1反超。

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4局上，樂天投手黃子鵬完成生涯800局里程碑後，被張肇元轟出陽春砲，雙方再次平手；4局下台鋼投手群崩盤，樂天靠四壞保送與連續安打一口氣灌進4分，包括林智平的高飛犧牲打與林泓育、梁家榮的連續安打，一度將比數拉開至6比2。

但雄鷹打線在5局上強勢反撲，王柏融安打先追回一分，接著張肇元再轟3分砲上演單場雙響，幫助球隊將戰局扳為6比6平手。

7局上曾昱磬適時安打幫助台鋼再將比分反超為7比6，然而8局下樂天抓住守備失誤與連續安打攻勢，由梁家榮擊出高飛犧牲打，7比7追平比分。

9局上桃猿後援賴胤豪成功守住局面後，9局下樂天首棒打者宋嘉翔在1好1壞時，由於風雨攪局，裁判們經討論後決定暫停比賽；暫停過後由於雨勢未歇，主審裁定雙方7比7握手言和。

值得一提的是，台鋼總教練洪一中本場2度上場抗議天候狀況不佳，顯示對球員安全的高度關注。