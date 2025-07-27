運動雲

>

張肇元4打點夯雙響砲　風雨迫停桃猿雄鷹激戰7比7「裁定和局」

▲▼中職張肇元。（圖／記者李毓康攝）

▲中職張肇元。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／桃園報導

台鋼雄鷹今（27日）作客樂天主場續戰桃猿，雙方此役上演激烈攻防，5局結束戰成6比6平手，其中台鋼捕手張肇元上演單場雙響砲、貢獻4分打點；比賽後段由於雨勢太大，2次暫停都未見情況改善，因此主審直接裁定雙方7比7握手言和，比賽結束。

首局雙方展現火力，雄鷹由魔鷹敲出適時安打1比0先馳得點，不過桃猿下個半局立刻回敬，陳晨威、林子偉、林智平三連安打追平戰局，3局下桃猿再靠林智平安打再下一城，2比1反超。

[廣告]請繼續往下閱讀...

4局上，樂天投手黃子鵬完成生涯800局里程碑後，被張肇元轟出陽春砲，雙方再次平手；4局下台鋼投手群崩盤，樂天靠四壞保送與連續安打一口氣灌進4分，包括林智平的高飛犧牲打與林泓育、梁家榮的連續安打，一度將比數拉開至6比2。

但雄鷹打線在5局上強勢反撲，王柏融安打先追回一分，接著張肇元再轟3分砲上演單場雙響，幫助球隊將戰局扳為6比6平手。

7局上曾昱磬適時安打幫助台鋼再將比分反超為7比6，然而8局下樂天抓住守備失誤與連續安打攻勢，由梁家榮擊出高飛犧牲打，7比7追平比分。

9局上桃猿後援賴胤豪成功守住局面後，9局下樂天首棒打者宋嘉翔在1好1壞時，由於風雨攪局，裁判們經討論後決定暫停比賽；暫停過後由於雨勢未歇，主審裁定雙方7比7握手言和。

值得一提的是，台鋼總教練洪一中本場2度上場抗議天候狀況不佳，顯示對球員安全的高度關注。

關鍵字： 中華職棒台鋼雄鷹樂天桃猿張肇元

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平首打席開轟　本季第38轟出爐國聯領先群雄

大谷翔平首打席開轟　本季第38轟出爐國聯領先群雄

快訊／「台大學霸」黑馬奇蹟　丁彥宸世大運羽球男單勇奪金牌

快訊／「台大學霸」黑馬奇蹟　丁彥宸世大運羽球男單勇奪金牌

曾帶統一獅單季17連勝　前日籍教頭大橋穣辭世享壽79歲

曾帶統一獅單季17連勝　前日籍教頭大橋穣辭世享壽79歲

日職火腿正式拜訪味全　有意網羅徐若熙赴日發展

日職火腿正式拜訪味全　有意網羅徐若熙赴日發展

大谷翔平等5強混戰！大聯盟31年來首見轟炸潮

大谷翔平等5強混戰！大聯盟31年來首見轟炸潮

鄭浩均想續投還原「賴皮」對話！王建民：每個投手都不想被換

鄭浩均想續投還原「賴皮」對話！王建民：每個投手都不想被換

兄弟羅戈續留確定　攜手新洋投力拚衛冕

兄弟羅戈續留確定　攜手新洋投力拚衛冕

調度反思與爭議再現　平野惠一賽後自責也堅定捍衛選手判斷

調度反思與爭議再現　平野惠一賽後自責也堅定捍衛選手判斷

「喜歡兄弟、明年也想回來」　羅戈續留盼拚總冠軍

「喜歡兄弟、明年也想回來」　羅戈續留盼拚總冠軍

IBA中華少棒8強不敵巴西　PK退地主與韓國爭第五名

IBA中華少棒8強不敵巴西　PK退地主與韓國爭第五名

【哀怨至極】柴：怎麼可以不散步？

熱門新聞

大谷翔平首打席開轟　本季第38轟出爐國聯領先群雄

快訊／「台大學霸」黑馬奇蹟　丁彥宸世大運羽球男單勇奪金牌

曾帶統一獅單季17連勝　前日籍教頭大橋穣辭世享壽79歲

日職火腿正式拜訪味全　有意網羅徐若熙赴日發展

大谷翔平等5強混戰！大聯盟31年來首見轟炸潮

鄭浩均想續投還原「賴皮」對話！王建民：每個投手都不想被換

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平首打席轟

2台大學霸丁彥宸　世大運羽球男單奪金

3帶統一17連勝　前日籍教頭辭世

4日職火腿有意網羅徐若熙赴日發展

5大谷翔平5強混戰！31年來首見轟炸潮

最新新聞

1韓國3投聯手完封捷克　3戰全勝晉級

2日月潭Come!BikeDay推每周末限定路線

3墨西哥米蘭達5局好投3比0擊敗古巴

4張肇元雙響砲開轟　雄鷹雨戰7比7逼和桃猿

5桃猿雄鷹激戰7比7　比賽9下因雨裁定和局

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李博登扛壓奪勝：找到節奏是關鍵　直言「想幫球隊更多」

調度反思與爭議再現　平野惠一賽後自責也堅定捍衛選手判斷

李多慧應援穿超辣大放福利　粉絲暴動：不知該看哪裡了

統一主題日11連勝神話破功　兄弟主帥：超人力霸王今天站在我們這邊！

＃李珠珢　珠珠寶貝的『韓華鷹出局舞』表情超享受XD

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366