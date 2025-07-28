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2025世大運閉幕！中華代表團5金全紀錄　一日3金掀高潮

▲▼2025年德國萊茵魯爾世大運落幕，中華代表團本屆囊括5金。（圖／記者游郁香製）

▲2025年德國萊茵魯爾世大運落幕，中華代表團本屆囊括5金。（圖／記者游郁香製）

記者游郁香／綜合報導

2025年德國萊茵魯爾世大運28日凌晨舉行閉幕式，畫下完美句點，中華代表團累計拿下5金13銀7銅，位列獎牌榜第9位，其中7月26日一口氣進帳3金，為本屆賽會的高光時刻，以下帶您回顧中華隊本屆5面金牌之路。

第1金｜跆拳道品勢女子團體（7月18日）

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▲▼中華跆拳道品勢女團世大運摘金寫下歷史。（圖／大專體總提供）

▲中華跆拳道品勢女團世大運摘金寫下歷史。（圖／大專體總提供）

由郭彥妤、陳歆雅、楊長螢組成的品勢女團，由於參賽隊數較少，女團直接晉級8強，並壓軸登場，一舉完成奪金任務，以平均8.849分奪下中華隊在本屆世大運的首金。她們在公認品勢取得8.966高分，自由品勢則展現藝術美感與協調性，拿下8.732分，力壓群雌封后。

第2金｜桌球男子團體（7月20日）

▲▼2025年德國萊茵魯爾世大運桌球男團決賽，馮翊新成大功臣。（圖／大專體總提供）

▲中華桌球男團擊敗中國摘金寫下歷史。（圖／大專體總提供）

男團金牌戰對上中國隊，打滿5點，由馮翊新開出紅盤並壓軸封王，他一人獨攬2點，率隊以3比2歷史性奪金，這也是台灣世大運首面桌球男團金牌。

首點由馮翊新擔綱，他以3比1擊敗中國選手陳俊菘。第2點高承睿不敵孫正，以1比3落敗。 第3點黃彥誠頂住壓力，以3比1戰勝曾蓓勳，助中華隊率先聽牌。 第4點高承睿再次上陣，但以1比3輸給陳俊菘，比賽進入決勝點。

▲▼2025年德國萊茵魯爾世大運桌球男團決賽，馮翊新成大功臣。（圖／大專體總提供）

▲2025年德國萊茵魯爾世大運桌球男團決賽，馮翊新成大功臣。（圖／大專體總提供）

決勝第5點，馮翊新再度扛起重任，面對狀態極佳的孫正，歷經5局激戰，第5局氣勢爆發，以11比3橫掃對手，中華隊最終以3比2勝出。在陣中王牌高承睿失常之下，馮翊新展現「大心臟」，成為奪金的最大功臣。事實上，馮翊新在世大運開幕前就被官方社群點名為「焦點選手」，他在本次世大運的表現完美詮釋了官方的期待，首次出戰世大運就成為英雄。

第3金｜射箭男子反曲弓個人賽（7月26日）

▲「湯包」湯智鈞拿下本屆世大運射箭男子反曲弓金牌殊榮。（圖／大專體總提供）

▲「湯包」湯智鈞拿下本屆世大運射箭男子反曲弓金牌殊榮。（圖／大專體總提供）

「湯包」湯智鈞與中國選手秦望愉戰至加射，他冷靜射出滿分10分箭，一箭定江山，為台灣奪下繼2005年後的首面反曲弓男單金牌，上一次是2005年郭振維所達成。

湯智鈞賽後非常興奮，他坦言前一天在男團銅牌戰表現不佳，情緒有些低落，但教練鼓勵他放下過去、專注當下，並相信只要「有自信地展現動作」就不會差。湯智鈞也說，這面金牌是重要的里程碑，讓他更有信心朝著亞運、奧運的最終目標邁進。

第4金｜羽球混雙（7月26日）

▲世大運羽球中華隊混雙金銀銅全包，吳軒毅、楊筑云攜手奪金。（圖／大專體總提供）

▲世大運羽球中華隊混雙金銀銅全包，吳軒毅、楊筑云攜手奪金。（圖／大專體總提供）

上演「台灣內戰」的混雙金牌戰，吳軒毅、楊筑云以15比8、17比15擊敗陳政寬、許尹鏸奪金，加上先前在4強止步、獲得銅牌的林煜傑、鄭宇倢，中華隊史無前例包辦金銀銅3面獎牌，展現羽球混雙全面制霸實力。

攜手奪下混雙金牌的吳軒毅、楊筑云賽後直言很感動，楊筑云更說，「看到3面會旗超想哭！」

第5金｜羽球男子單打（7月26日）

▲世大運羽球中華隊混雙金銀銅全包，丁彥宸世大運羽球男單勇奪金牌。（圖／大專體總提供）

▲丁彥宸世大運羽球男單勇奪金牌。（圖／大專體總提供）

被譽為「台大學霸」的丁彥宸展現宰制力，決賽以15比8、15比5直落2橫掃法國選手羅伊（Enogat Roy），以「1局未失」之姿勇奪男單金牌，成為繼王子維後台灣第2位在世大運羽球男單摘金的選手。

現年21歲、就讀台灣大學工商管理系的丁彥宸，首次征戰世大運就奪金，內心充滿感動。他表示，從被選入代表隊後就全力備戰，賽前緊張時告訴自己要「做好該做的事」，並感謝家人和朋友的支持。丁彥宸也設定了接下來的目標，希望將世界排名推進到前50名。

關鍵字： 世大運德國世大運德國萊茵魯爾世大運

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