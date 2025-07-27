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平野惠一曝5局關鍵集合攻破布雷克　張仁瑋外野守備瑕疵再教育

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟27日作客台北大巨蛋統一獅主場，靠著宋晟睿開轟、王威晨勝利打點，左投魏碩成睽違一個多月繳出7局失3分的優質先發，在「超人力霸王主題日」中踢館成功，系列賽三連勝橫掃統一獅。

賽後總教練平野惠一點評魏碩成此戰表現，「第一局雖失3分，但很快找回投球節奏，能夠投完7局，是很好的表現。」他也指出，第一局林佳緯擊出的三壘安打，因外野手張仁瑋處理稍有瑕疵而造成失分，但他強調這部分會再教育，「他左右外野輪替守備並不容易，雖有Miss，但重點是要在之後做到該做的事。」

關鍵第5局，兄弟一舉攻下3分逆轉，平野透露在該局開打前已有策略部署，「其實在第5局前就已經集合提醒打者，當時布雷克已投超過70球，考量他是投一休四，當下應該會想投完滿5局拿下勝投資格，所以在這樣的狀況下，我們特別提醒選手要把握。」

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他補充，前一役對飛力獅5局只讓他投48球，早上會議已針對此情境討論，「我們並沒有特別強調『要逆轉』，只是提升打擊內容，自然就會得到分數。」

至於本季兄弟已3度在系列賽橫掃統一，平野則強調保持一貫心態，「無論對手是誰都一樣，對於橫掃沒有太多想法。順的時候要思考怎麼變更好，低潮時也要找出問題，這是我們一直所強調的。」

▲▼ 中信兄弟許庭綸、平野惠一 。（圖／中信兄弟提供）

▲平野惠一 。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 中信兄弟橫掃平野惠一統一獅全壘打影音

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