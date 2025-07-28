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NBA史上最老！快艇陣容平均33.2歲　被虧要去打世壯運

記者游郁香／綜合報導

快艇今夏網羅多名資深大咖球星，加上原本的雙核心雷納德（Kawhi Leonard）、哈登（James Harden）也都超過34歲，導致團隊平均年齡飆高到33.2歲，成為NBA歷來「最年長」的球隊，被虧要去打「世壯運」。不過1997-98賽季的公牛，曾以平均32.1歲奪冠，快艇能否複製此劇本，引起關注。

快艇這個休賽季喜迎40歲「控球之神」保羅（Chris Paul）回鍋，還補進37歲中鋒羅培茲（Brook Lopez）與32歲明星後衛畢爾（Bradley Beal），同時續約36歲「法國飛人」巴圖（Nicolas Batum）；陣中一哥雷納德與3屆得分王哈登分別為34歲和35歲，團隊平均年齡高達33.2歲。

▲▼快艇雷納德、哈登。（圖／CFP）

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▲快艇核心雷納德、哈登都已超過34歲。（圖／CFP）

快艇正式超越2000-01賽季由史塔克頓（John Stockton）與馬龍（Karl Malone）領軍的爵士，創下的32.6歲紀錄，成為聯盟歷來陣容最老的球隊。組成如此高齡化的軍團，快艇顯然押寶豐富經驗與球場智慧。值得一提的是，1997-98賽季由喬丹（Michael Jordan）率領的公牛，當時平均年齡為32.1歲，最終奪下NBA總冠軍。

儘管快艇陣容被網友笑稱像要去打世壯運，但過去公牛也曾證明「年齡不是問題」，這支洛城豪門能否複製公牛當年的劇本，引起關注。

▲▼「控球之神」保羅重返快艇，將續披3號戰袍 。（圖／翻攝自X／LA Clippers）

▲40歲「控球之神」保羅重返快艇 。（圖／翻攝自X／LA Clippers）

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯快艇

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