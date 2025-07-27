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鄭浩均想續投還原「賴皮」對話！王建民：每個投手都不想被換

▲中信兄弟鄭浩均。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟鄭浩均。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟投手鄭浩均於26日先發表現亮眼，本季首度續投至第六局。當出現危機時，投手教練王建民喊暫停準備換投，鄭浩均露出不甘的神情，並喃喃自語。他還原當下情況時表示，確實還想續投，「我跟王葛格說，再投一人抓雙殺就好。」不過最終仍退場。

鄭浩均自6月傷癒復出後，前5場出賽皆投滿5局即退場。本役投滿78球，在六局下出現一出局一、二壘有跑者的危機時，王建民喊出暫停。王建民27日賽前受訪表示：「每個投手都不想被換下場，這是他第一次投到第六局。當時控球已不如前幾局，還是要一步步突破。」

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王建民也透露，鄭浩均目前的用球數設定為85球，當下已接近此上限。鄭浩均也坦言，「當然會想繼續投下去，恨不得整場投完。當時本來想叫他回去，但他已經走上來，裁判也喊暫停。我跟他說，一、二壘只要抓雙殺就可以結束了，他回我：『沒辦法，都上來了。』」他笑說，當下確實有點賴皮、不甘心，有事先說好有狀況就要換。

談到本場狀態，鄭浩均表示：「身體恢復狀況沒有前幾場順利，可能是近期訓練課表加重，身體反應比較大。不過最近幾場表現都不錯，用球數也控制得很好。」

他也分享隊友在攻守兩端的支援：「我的策略就是把球丟進好球帶，讓對方打進手套，這就是一號戰術；隊友打得好，我就要壓低失分，大家互相支援。二號戰術就是我守住失分，隊友打出安打。」

這場比賽是他睽違兩年再次投至第六局，鄭浩均表示還在適應先攻與中場休息的節奏變化。至於用球數的設定，他強調：「教練團有明確計畫，會根據身體狀況作調整，目前仍以85球為主。」

關鍵字： 中信兄弟鄭浩均王建民棒球投手

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