羽球世大運單日狂掃2金2銀1銅　台大學霸摘金目標擠進世界前50

▲台大學霸丁彥宸摘下世大運男單金牌，目標擠進世界前50名。（圖／大專體總提供）

記者游郁香／綜合報導

中華羽球代表隊昨（26）日在德國萊茵魯爾世大運單日狂掃2金2銀1銅，混雙項目更是包辦「金銀銅」，表現相當亮眼。世界排名第91的「台大學霸」丁彥宸以1局未失之姿封王，成為繼2017年的王子維後，台灣第2位在世大運男單摘金的選手，他賽後相當感動，透露接下來目標是擠進世界前50名。

本屆世大運混雙金牌戰上演「台灣內戰」，由吳軒毅、楊筑云組合擊敗陳政寬、許尹鏸，至於在4強止步的林煜傑、鄭宇倢則收下銅牌，中華隊創下囊括此項目「金銀銅」的歷史壯舉。

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▲世大運羽球中華隊混雙金銀銅全包。（圖／大專體總提供）



女雙部分，宋祐媗、鄭宇倢攜手挺進金牌戰，面對中國組合李茜、王漪朵，雙方激戰3局，最終台灣組合以8比15、15比7、9比15惜敗，再添一面銀牌。

壓軸登場的男單金牌戰，就讀台大工商管理系的學霸丁彥宸，交手世界第80的法國好手羅伊（Enogat Roy），延續強勢表現，以15比8、15比5、本屆賽會1局未失之姿封王，成為繼2017台北世大運「羽球王子」王子維後，台灣史上第2位在世大運男單摘金的選手。

回顧不可思議的奪金之路，首次征戰世大運的丁彥宸內心充滿感動。他透露從被選入代表隊後就全力備戰，賽前看到湧入的訊息，感到非常緊張，不過他告訴自己，「做好該做的事」，他也感謝家人和朋友一路支持，接下來的目標是擠進世界前50名。

▲丁彥宸接下來希望將世界排名推進到前50。（圖／大專體總提供）