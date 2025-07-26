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U12世界盃／中華隊明抗日關鍵戰役　教頭點名謝承濬先發

▲▼　章子健點名謝承濬抗日主戰 。（圖／棒協提供）

▲章子健點名謝承濬抗日主戰 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

第8屆WBSC U12世界盃棒球錦標賽今（26）日晚上在台南亞太國際棒球訓練中心正式開打，中華隊展現驚人火力，以13:0提前五局扣倒澳洲。賽後總教練章子健指出，儘管比數拉開，但此戰重點放在「戰術執行與跑壘積極度」的測試，全隊表現達到預期目標。

針對明天（27日）與日本隊的關鍵一戰，章子健透露，「下午教練團有特別觀察了日本隊今天的比賽，我們認為雙方實力相當，因此將派出主戰投手謝承濬迎戰。」

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謝承濬也坦言心情興奮，「明天就盡力表現，然後就正常發揮就好。日本隊速度很快，所以我們在戰術上需要謹慎一點。」

本場比賽，中華隊首局就展開猛攻，胡誠恩擊出中外野深遠安打後靠陳啟盛高飛犧牲打率先得分，隨後李秉容、謝承濬串連進攻，再下2分，首局取得3:0領先。

二局上，中華隊打線爆發。李權恩安打上壘後攻佔得點圈，陳啟盛以滾地球送回三壘跑者，澳洲換投後連4次保送擠回1分，第七棒林書延再補上一支清壘三壘安打送回3分，鍾定栩補上一支德州安打再添1分，單局灌進6分擴大至9:0。

第三局與五局中華隊持續進攻，加上李昀潤、張允恩、吳尚澄與何羣的貢獻，終場以13:0取得勝利。

中華隊此戰採用投手車輪戰，共5位投手輪番上陣完封對手，第四局李昀潤更賞出3K展現壓制力。守備方面，胡誠恩的飛撲接殺與王威的雙殺守備都化解了失分危機。

同組另一場比賽，南韓隊把握多明尼加接連失誤與暴投，在第四局灌進6分，雖然全場僅擊出4支安打，仍以8:3拿下勝利。

關鍵字： 棒球中華隊章子健謝承濬比賽

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