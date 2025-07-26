U12世界盃／巴拿馬扣倒南非 日本橋本翔太朗完投完封勝古巴

▲日本橋本翔太朗完投完封勝古巴。（圖／棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

第8屆WBSC U12世界盃棒球錦標賽今（26）日在台南亞太國際棒球訓練中心持續進行，B組賽事由南非對上巴拿馬，巴拿馬靠著有效的打擊串連與快腿，不僅使南非守備失誤頻頻，更在五局下灌進6分，終場以11:1提前結束比賽，拿下本屆首勝。

二局下，巴拿馬薩帕塔（Pedro Zapata）選到保送後連盜二、三壘，並藉由游擊傳球失誤跑回全場第1分。三局下，南非投手德・朗赫（Luke De Lange）控球失準，接連投出暴投，保送造成滿壘局面，接著康塞普西翁（Yassith Concepcion）擊出全壘打牆前的安打送回2分，坎波斯（Noah Campos）再補上一支高飛犧牲打，加上對手牽制失誤，單局灌進4分、取得5:0領先。

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南非在四局上展開反攻，第一棒朗恩（Jarred Long）敲出安打、勒威爾（Nate Lerwill）選到保送後，賽奇（Mason Sage）擊出右外野方向安打送回1分，打破得分鴨蛋。然而五局下，巴拿馬兩出局後打擊大爆發，利用連續安打與對方守備亂流，蒙蒂拉（Maxwell Montilla）、裡奧斯（Aymar Rios）、考辛斯（Joseph Cousins）接連擊出安打，合力攻下6分，最終以10分差提前結束比賽。

儘管大比分勝出，巴拿馬總教練穆里略（Jose Murillo）仍表示，球隊無論在打擊還是投球方面，都還有提升空間，將持續調整以備戰接下來的比賽。而南非總教練施瓦茨（Shawn Schwartz）則認為他們打了一場好球，雖然面對場上突發情況容易緊張導致失誤，但他鼓勵孩子們彼此擁抱、相互打氣，繼續從比賽中學習成長。

同時段A組古巴對上日本的比賽，日本先發投手橋本翔太朗主投6局無失分完封古巴，僅被敲出3支安打並送出5次三振。打線方面，日本在前三局便攻下4分奠定勝基，最後以4:0取得勝利。

賽後，日本總教練大久保秀昭表示今年陣中的投手資質都不錯，尤其橋本的穩定表現值得信賴，所以今日派他上場先發。戰術執行上，日本隊本屆比賽延續前任總教練井端弘和主打強攻路線的風格，因此較少使用短打，而是鼓勵球員積極揮擊，全力對決。

古巴總教練帕拉西奧斯（Raul Rodriguez）坦言球隊整體表現不如預期，但強調球員們屆齡11、12歲，仍處於學習階段，還有很多機會可以慢慢學習。他亦提到，亞洲球風與美洲風格有很大的不同，這兩天透過和台灣、日本兩支亞洲勁旅的比賽受益良多，也有助於球員技術與觀念的提升。