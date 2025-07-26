U12世界盃／謝爾投打俱佳　美國6:0完封捷克奪第二勝

▲U12世界盃，美國隊 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

第8屆WBSC U12世界盃棒球錦標賽今（26）日在台南亞太國際棒球訓練中心進入第二天的比賽，B組首場賽事由捷克出戰上屆冠軍美國。美國隊投打俱佳，以6:0完封，第二勝順利到手。

美國三任投手表現優異，其中謝爾（Barret Schell）先發三局送出4K，更擊出一發兩分砲，自助取得勝投。接任的威爾海特（Jameson Wilhite）表現亦出色，主投兩局4K沒被打出安打，甚至投出多顆120公里快速球，完全壓制捷克打線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首局一開始，美國薩普（Kai Sapp）遭觸身球保送後，隨後藉由暴投與捕手阻殺暴傳，未有攻勢便跑回本場第1分。斯普雷（Jaxon Spray）安打後加上投手犯規與保送站上三壘，但捷克三壘手本達（David Benda）飛撲守下強勁的滾地球，化解危機。

二局下，美國再度展開攻勢，羅斯（Radner Roth）敲出車布邊安打後上到二壘，接著哈奇（Nolan Hatch）觸擊造成對手守備接連失誤，美國藉此再添2分奠定勝基。

第三局，斯普雷擊出中間方向平飛安打後，謝爾轟出兩分砲，幫助球隊再下一城。緊接著，觸身球上壘哈奇靠著盜壘與暴投回本壘添得第6分。捷克在第四局換上特雷特拉（Martin Tretera）登板，送出2K成功止血，加上守備幫忙，凍結美國後段攻勢。然而最終無力回天，美國隊以6:0帶走勝利。

賽後，謝爾對自己的投打表現感到滿意，並說：「場上的專注與心態是自己有好表現的關鍵」。美國總教練馬德森（Bryan Madsen）則對全隊表現給予肯定，並提到捷克是歐洲中實力堅強的球隊，因此昨日特地觀察其比賽，方便在今日提點選手。他透露，選擇在最後一局換上畢岑霍夫（Mason Bitzenhofer），主要是希望透過實戰給更多球員機會，為接下來的賽程進行調整與觀察。

捷克總教練克拉斯尼（Marián Krásny）坦言，能在面對實力堅強的美國隊時僅失6分，已是一場「瘋狂的比賽」。他表示，今天球員的表現已經算是贏得勝利，尤其是全隊在守備端的表現，多次在關鍵時刻成功阻擋失分。他也提到，台灣氣候濕熱，球員體力容易快速下滑，讓他們只能以輪替的方式調度球員。

另一場A組賽事，墨西哥隊火力全開，全場敲出10支安打，包括米蘭達（Miranda Cue Eduardo）在四局下半轟出的兩分全壘打，終場以9:1擊敗德國，順利奪勝。