游擊守備獲葉總讚賞！劉俊緯出賽緊追張政禹：不能失常才有下一場

▲劉俊緯。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍本季採取雙游擊輪替策略，劉俊緯進入生涯第2年，於二軍歷經完整球季後表現穩健，近期在一軍的守備表現獲得總教練葉君璋盛讚：「成長看得見。」他也秉持「只要獲得機會就要全力把握，才能爭取下一場出賽」的心態全力以赴。

本季劉俊緯以游擊手身份出賽37場，張政禹則為43場。當兩人同時出賽時，劉俊緯通常擔任游擊先發，張政禹則移防三壘，26日對富邦悍將的比賽就是此安排。

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對於兩人的輪替使用，葉總表示：「有時會依打擊狀況或對戰投手調整。張政禹可以守三壘，兩人表現都不錯，劉俊緯的成長是看得見的，對我們來說是正向發展。內野若有狀況，就能有替補方案。」

打擊部分，由於劉俊緯累積打數仍不多，葉總強調不會對他過度苛責，「不過守備相較去年成熟許多，不論守備範圍或動作流暢性都有提升，最重要的是傳球不再像過去那樣容易飄。」

劉俊緯則分享，透過實戰經驗累積與對環境的熟悉，讓他在場上的表現更加穩定：「因為我不是每天都先發，所以每次上場都提醒自己不能失常，表現好才會有下一場機會。」

針對傳球穩定性，他坦言仍在持續進步中：「經過葉總與守備教練從春訓的指導，確實比以前好一些，但還不到完全穩定的程度。」他透露練習方法是利用團隊練習前的時間與教練一對一訓練，並在室內鏡子前檢視正確姿勢，以建立身體記憶，接著再到戶外強化球質。

打擊方面，開季時表現亮眼，但近期出現些微調整問題，導致打擊狀況下滑。他也自我提醒：「目前希望讓動作找回原來的節奏，專注在想要的擊球方向上。」