運動雲

>

游擊守備獲葉總讚賞！劉俊緯出賽緊追張政禹：不能失常才有下一場

▲劉俊緯。（圖／記者楊舒帆攝）

▲劉俊緯。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍本季採取雙游擊輪替策略，劉俊緯進入生涯第2年，於二軍歷經完整球季後表現穩健，近期在一軍的守備表現獲得總教練葉君璋盛讚：「成長看得見。」他也秉持「只要獲得機會就要全力把握，才能爭取下一場出賽」的心態全力以赴。

本季劉俊緯以游擊手身份出賽37場，張政禹則為43場。當兩人同時出賽時，劉俊緯通常擔任游擊先發，張政禹則移防三壘，26日對富邦悍將的比賽就是此安排。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於兩人的輪替使用，葉總表示：「有時會依打擊狀況或對戰投手調整。張政禹可以守三壘，兩人表現都不錯，劉俊緯的成長是看得見的，對我們來說是正向發展。內野若有狀況，就能有替補方案。」

打擊部分，由於劉俊緯累積打數仍不多，葉總強調不會對他過度苛責，「不過守備相較去年成熟許多，不論守備範圍或動作流暢性都有提升，最重要的是傳球不再像過去那樣容易飄。」

劉俊緯則分享，透過實戰經驗累積與對環境的熟悉，讓他在場上的表現更加穩定：「因為我不是每天都先發，所以每次上場都提醒自己不能失常，表現好才會有下一場機會。」

針對傳球穩定性，他坦言仍在持續進步中：「經過葉總與守備教練從春訓的指導，確實比以前好一些，但還不到完全穩定的程度。」他透露練習方法是利用團隊練習前的時間與教練一對一訓練，並在室內鏡子前檢視正確姿勢，以建立身體記憶，接著再到戶外強化球質。

打擊方面，開季時表現亮眼，但近期出現些微調整問題，導致打擊狀況下滑。他也自我提醒：「目前希望讓動作找回原來的節奏，專注在想要的擊球方向上。」

關鍵字： 味全龍劉俊緯守備表現葉君璋打擊調整

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／統一獅突爆投手異動　梅賽斯轉戰韓職

快訊／統一獅突爆投手異動　梅賽斯轉戰韓職

快訊／擊敗中國！台灣羽球混雙「金包銀包銅」　締世大運歷史壯舉

快訊／擊敗中國！台灣羽球混雙「金包銀包銅」　締世大運歷史壯舉

快訊／兄弟補強雙洋投！簽前韓職強投柯威士　委國12強投手韋禮加

快訊／兄弟補強雙洋投！簽前韓職強投柯威士　委國12強投手韋禮加

快訊／台灣女子競技體操史上首面世大運獎牌！陳瑞安個人全能摘銅

快訊／台灣女子競技體操史上首面世大運獎牌！陳瑞安個人全能摘銅

大谷翔平等5強混戰！大聯盟31年來首見轟炸潮

大谷翔平等5強混戰！大聯盟31年來首見轟炸潮

擊潰中國！台大學霸丁彥宸闖世大運羽球金牌戰　台灣有望添3金

擊潰中國！台大學霸丁彥宸闖世大運羽球金牌戰　台灣有望添3金

快訊／CBA旅外台將再+1　林韋愷首輪第14順位被青島男籃挑中

快訊／CBA旅外台將再+1　林韋愷首輪第14順位被青島男籃挑中

U12世界盃／古巴多次觸身球惹怒小球員　中華隊教頭冷靜調度化解

U12世界盃／古巴多次觸身球惹怒小球員　中華隊教頭冷靜調度化解

貝茲家裡有事請假缺陣 大谷翔平重返第一棒先發

貝茲家裡有事請假缺陣 大谷翔平重返第一棒先發

U12世界盃／古巴開轟無用！中華隊6比3奪開幕戰勝利

U12世界盃／古巴開轟無用！中華隊6比3奪開幕戰勝利

熱門新聞

快訊／統一獅突爆投手異動　梅賽斯轉戰韓職

快訊／擊敗中國！台灣羽球混雙「金包銀包銅」　締世大運歷史壯舉

快訊／兄弟補強雙洋投！簽前韓職強投柯威士　委國12強投手韋禮加

快訊／台灣女子競技體操史上首面世大運獎牌！陳瑞安個人全能摘銅

大谷翔平等5強混戰！大聯盟31年來首見轟炸潮

擊潰中國！台大學霸丁彥宸闖世大運羽球金牌戰　台灣有望添3金

讀者回應

﻿

熱門新聞

1統一獅梅賽斯轉戰韓職

2擊敗中國！台灣羽球混雙金包銀包銅

3猛象補強雙洋投！中信兄弟簽下前韓職洋投柯威士

4陳瑞安全能摘銅締台灣女子體操歷史

5大谷翔平5強混戰！31年來首見轟炸潮

最新新聞

1湯智鈞射垮中國對手　世大運射箭奪金

2TAKERU擔任獅象戰開球嘉賓

3中嶋聡提醒味全問題　葉總：捕手頻率近

4梅西缺席全明星賽遭MLS禁賽

5張奕在台灣重逢恩師中嶋聡：這是緣分

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

＃李珠珢　珠珠寶貝的『韓華鷹出局舞』表情超享受XD

李珠珢大跳韓華鷹出局舞　甜笑＋舞魂上身整個超嗨

李多慧應援穿超辣大放福利　粉絲暴動：不知該看哪裡了

【試圖搶賀電】中華隊領獎遭中國官員鬧場！　體育署長嚴厲譴責

李博登扛壓奪勝：找到節奏是關鍵　直言「想幫球隊更多」

【超U質水準】凱道散場才1分鐘「超乾淨」！　椅子「全收好疊齊」網：台灣公民素質太扯

【道歉呢？】輾斃男大生肇事駕駛現身殯儀館　阿公阿嬤淚見愛孫最後一面

【措手不及...】屏東85歲翁國道大迴轉！　後車躲閃不及高速衝撞

【雨中集結】凱道反罷造勢破15萬人

【這熱度會出人命】頂著38度高溫施工 工人被活活熱昏倒地！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366