得點圈3度失手！　紅襪吉田正尚自責「工作沒做好」

▲吉田正尚本場得點圈發揮不甚理想。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紅襪日籍好手吉田正尚今(26)日在主場迎戰道奇,以先發第5棒、指定打擊身份出賽,全場4打數1安打,得點圈3次打擊機會皆未能建功,他賽後坦言,「得點圈沒能把握住機會,是我沒做好工作的地方。」

本場比賽紅襪終場以2比5落敗,下半季戰績目前僅2勝5敗。吉田首局在二壘有人時首次站上打擊區,面對道奇先發右投希罕(Emmet Sheehan)內角滑球遭引誘揮空,形成三振;第3局再次在得點圈迎來機會,卻將速球打成三壘飛球出局,錯失扳平機會。

