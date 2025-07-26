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得點圈3度失手！　紅襪吉田正尚自責「工作沒做好」

▲▼紅襪吉田正尚。（圖／達志影像／美聯社）

▲吉田正尚本場得點圈發揮不甚理想。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紅襪日籍好手吉田正尚今（26）日在主場迎戰道奇，以先發第5棒、指定打擊身份出賽，全場4打數1安打，得點圈3次打擊機會皆未能建功，他賽後坦言，「得點圈沒能把握住機會，是我沒做好工作的地方。」

本場比賽紅襪終場以2比5落敗，下半季戰績目前僅2勝5敗。吉田首局在二壘有人時首次站上打擊區，面對道奇先發右投希罕（Emmet Sheehan）內角滑球遭引誘揮空，形成三振；第3局再次在得點圈迎來機會，卻將速球打成三壘飛球出局，錯失扳平機會。

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6局下他雖敲出左外野安打上壘，但未能延續攻勢；9局面對無人出局、二壘有人的大好機會，吉田打出軟弱滾地球遭到刺殺，錯失追分契機。

回顧3次關鍵打席失手，吉田自責表示，「有些打偏了，也有幾球是壞球卻還出棒，今天沒能完成該做的事。」

談及隔日將面對道奇左投王牌克蕭（Clayton Kershaw），吉田則表示期待首度交手，「既然是初次對決，我會努力想像他的球路，希望能打出理想的擊球內容。」

比賽前，吉田也與日本國家隊戰友大谷翔平，以及老東家歐力士時期的好友山本由伸進行短暫寒暄，吉田未透露太多內容，只簡單表示，「就是聊聊彼此的近況，以及一些平常的事。」

 
關鍵字： MLB紅襪吉田正尚

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