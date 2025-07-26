大聯盟史上首位4響砲新秀！　運動家克茲：夢不到的比賽

NICK KURTZ FOUR HOME RUNS IN ONE GAME!



First rookie in MLB history with four home runs in a single game! pic.twitter.com/Xip6UyFo0K — ESPN (@espn) July 26, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

運動家新秀克茲（Nick Kurtz）僅僅升上大聯盟66場比賽，就成為史上首位單場擊出4響砲的新秀球員，今（26）日他以瘋狂的6安、8打點、6得分的數據震撼全場，被美媒譽為「史上最偉大的單場打擊表現」。

今天在大金球場對戰太空人的比賽中，22歲的克茲繳出6打數6安，包含4轟、5支長打、8分打點、6次得分的瘋狂成績，他總計累積19個壘打數，追平2002年格林（Shawn Green）創下的大聯盟單場紀錄。

Nick Kurtz just put up one of the greatest offensive games in MLB history @BRWalkoff



6-for-6

4 HR

8 RBI

19 Total Bases pic.twitter.com/yvvgcJYuEb [廣告]請繼續往下閱讀... July 26, 2025

克茲賽後受訪時難掩興奮，「我到現在還沒真的意識到這一切真的發生了，像這樣的比賽根本不是你會夢到的事，它幾乎不會發生，真的讓人難以置信，很高興我們贏下比賽，這場表現太棒了。」

此役克茲不僅成為大聯盟第20位完成單場4轟的球員，也是運動家隊史首位完成此紀錄的打者，同時他也是隊史僅第2位單場敲出至少5安、3轟的球員，上一位是1932年代表費城運動家的名人堂成員佛克斯（Jimmie Foxx）。

▲克茲成為史上首位擊出4響砲的新秀。（圖／達志影像／美聯社）

根據《Stathead》統計，克茲以22歲又135天之齡成為「4響砲俱樂部」中最年輕的成員，他目前賽季累積打擊率0.305、上壘率.374、長打率高達.686，並敲出23轟、59分打點，其中43支長打更是自1936年狄馬喬（Joe DiMaggio）以來，新秀前66場最多紀錄。

克茲於去年選秀中以第4順位被運動家挑中，從大學畢業後只花20場3A比賽就升上大聯盟，不到1年時間，他從新秀迅速躍升為當代最具潛力的重砲之一，目前不僅穩居美聯新人王呼聲第1，更被視為運動家重建陣容的核心希望。