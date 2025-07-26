運動雲

>

三菱電機攜手樂天桃猿　捐贈棒球物資助仁善國小學童逐夢職棒

▲(左起致詞人:樂天桃猿嚴宏鈞、林承飛、樂天桃猿棒球隊副董事長暨執行長兼球團領隊牧野幸輝、台灣三菱電機董事長暨總經理大河內一彦、仁善國小校長林繼鴻)。（圖／樂天桃猿提供）

▲左起致詞人:樂天桃猿嚴宏鈞、林承飛、樂天桃猿棒球隊副董事長暨執行長兼球團領隊牧野幸輝、台灣三菱電機董事長暨總經理大河內一彦、仁善國小校長林繼鴻)。（圖／樂天桃猿提供）

記者胡冠辰／綜合報導

2025年7月21日，台灣三菱電機首次與樂天桃猿攜手前往桃園大溪的仁善國小，捐贈棒球手套、運動毛巾與棒球等訓練用品，並為該校熱愛棒球的孩子們打造與職業球員面對面交流的寶貴機會。

活動當日由台灣三菱電機董事長暨總經理大河內一彦先生及樂天桃猿副董事長暨執行長兼球團領隊牧野幸輝代表出席，展現雙方對此次CSR活動的高度重視。

▲(左起致詞人:樂天桃猿嚴宏鈞、林承飛、樂天桃猿棒球隊副董事長暨執行長兼球團領隊牧野幸輝、台灣三菱電機董事長暨總經理大河內一彦、仁善國小校長林繼鴻)。（圖／樂天桃猿提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲全體人員大合照。（圖／樂天桃猿提供）

樂天桃猿棒球隊也派出兩位在職球員林承飛、嚴宏鈞與31名五、六年級棒球隊員進行分組訓練，從打擊、守備基本功傳授實戰經驗。

值得一提的是，林承飛自己即為仁善國小的校友，從這片球場出發、一路上成為職棒選手的經歷，更是大大激勵這群懷抱夢想的小球員。

小朋友們熱切提出：「怎麼提高揮棒初速?」、「怎麼加快揮棒速度?」等問題，林承飛叮嚀：「在成長階段不要一昧追求速度，紮實的基本動作才是未來發展的基礎。」嚴宏鈞則用自身受傷休養一年的經驗補充說明：「基本動作做好才能避免受傷，持續留在球場上，只要還能打球，就還有翻轉與成功的機會。」

▲(左起致詞人:樂天桃猿嚴宏鈞、林承飛、樂天桃猿棒球隊副董事長暨執行長兼球團領隊牧野幸輝、台灣三菱電機董事長暨總經理大河內一彦、仁善國小校長林繼鴻)。（圖／樂天桃猿提供）
▲樂天桃猿嚴宏鈞、林承飛與現場學子問答互動。（圖／樂天桃猿提供）

大河內董事長表示，此次捐贈僅是支援活動的起點，8月，三菱電機也將安排仁善國小棒球小將們前往樂天桃猿主場，親眼觀摩職業球員練習與正式比賽。年底也計畫由三菱電機員工及家屬組隊，和小將們進行一場友誼賽，以行動陪伴他們持續追夢。

三菱電機深耕台灣70餘年，秉持「透過持續不懈的技術改革與無窮的創造力，致力於實現活力充沛且富饒社會」的企業理念，積極履行企業社會責任。

透過此次與樂天桃猿棒球隊的公益合作，不僅期望能為地方孩童直接提供實質幫助，也期待為在地社會注入更多活力與希望。

關鍵字： 中華職棒CPBL樂天桃猿

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／擊敗中國！台灣羽球混雙「金包銀包銅」　締世大運歷史壯舉

快訊／擊敗中國！台灣羽球混雙「金包銀包銅」　締世大運歷史壯舉

快訊／統一獅突爆投手異動　梅賽斯轉戰韓職

快訊／統一獅突爆投手異動　梅賽斯轉戰韓職

快訊／兄弟補強雙洋投！簽前韓職強投柯威士　委國12強投手韋禮加

快訊／兄弟補強雙洋投！簽前韓職強投柯威士　委國12強投手韋禮加

快訊／台灣女子競技體操史上首面世大運獎牌！陳瑞安個人全能摘銅

快訊／台灣女子競技體操史上首面世大運獎牌！陳瑞安個人全能摘銅

大谷翔平等5強混戰！大聯盟31年來首見轟炸潮

大谷翔平等5強混戰！大聯盟31年來首見轟炸潮

擊潰中國！台大學霸丁彥宸闖世大運羽球金牌戰　台灣有望添3金

擊潰中國！台大學霸丁彥宸闖世大運羽球金牌戰　台灣有望添3金

快訊／CBA旅外台將再+1　林韋愷首輪第14順位被青島男籃挑中

快訊／CBA旅外台將再+1　林韋愷首輪第14順位被青島男籃挑中

U12世界盃／古巴多次觸身球惹怒小球員　中華隊教頭冷靜調度化解

U12世界盃／古巴多次觸身球惹怒小球員　中華隊教頭冷靜調度化解

貝茲家裡有事請假缺陣 大谷翔平重返第一棒先發

貝茲家裡有事請假缺陣 大谷翔平重返第一棒先發

U12世界盃／古巴開轟無用！中華隊6比3奪開幕戰勝利

U12世界盃／古巴開轟無用！中華隊6比3奪開幕戰勝利

【書法版大展鴻圖】包手書法家率性揮毫！金漆超美

熱門新聞

快訊／擊敗中國！台灣羽球混雙「金包銀包銅」　締世大運歷史壯舉

快訊／統一獅突爆投手異動　梅賽斯轉戰韓職

快訊／兄弟補強雙洋投！簽前韓職強投柯威士　委國12強投手韋禮加

快訊／台灣女子競技體操史上首面世大運獎牌！陳瑞安個人全能摘銅

大谷翔平等5強混戰！大聯盟31年來首見轟炸潮

擊潰中國！台大學霸丁彥宸闖世大運羽球金牌戰　台灣有望添3金

讀者回應

﻿

熱門新聞

1擊敗中國！台灣羽球混雙金包銀包銅

2統一獅梅賽斯轉戰韓職

3猛象補強雙洋投！中信兄弟簽下前韓職洋投柯威士

4陳瑞安全能摘銅締台灣女子體操歷史

5大谷翔平5強混戰！31年來首見轟炸潮

最新新聞

1艾德曼9局刺殺吉田　羅伯茲大讚關鍵

2林岳平促請球團物色新洋投

3統一獅梅賽斯轉戰韓職

4首位4響新秀！克茲：夢不到的比賽

5三菱電機攜手樂天桃猿　助學童圓棒球夢

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

＃李珠珢　珠珠寶貝的『韓華鷹出局舞』表情超享受XD

李珠珢大跳韓華鷹出局舞　甜笑＋舞魂上身整個超嗨

李多慧應援穿超辣大放福利　粉絲暴動：不知該看哪裡了

【試圖搶賀電】中華隊領獎遭中國官員鬧場！　體育署長嚴厲譴責

李博登扛壓奪勝：找到節奏是關鍵　直言「想幫球隊更多」

【超U質水準】凱道散場才1分鐘「超乾淨」！　椅子「全收好疊齊」網：台灣公民素質太扯

【措手不及...】屏東85歲翁國道大迴轉！　後車躲閃不及高速衝撞

【道歉呢？】輾斃男大生肇事駕駛現身殯儀館　阿公阿嬤淚見愛孫最後一面

【雨中集結】凱道反罷造勢破15萬人

【這熱度會出人命】頂著38度高溫施工 工人被活活熱昏倒地！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366