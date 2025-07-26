三菱電機攜手樂天桃猿　捐贈棒球物資助仁善國小學童逐夢職棒

▲左起致詞人:樂天桃猿嚴宏鈞、林承飛、樂天桃猿棒球隊副董事長暨執行長兼球團領隊牧野幸輝、台灣三菱電機董事長暨總經理大河內一彦、仁善國小校長林繼鴻)。（圖／樂天桃猿提供）



記者胡冠辰／綜合報導

2025年7月21日，台灣三菱電機首次與樂天桃猿攜手前往桃園大溪的仁善國小，捐贈棒球手套、運動毛巾與棒球等訓練用品，並為該校熱愛棒球的孩子們打造與職業球員面對面交流的寶貴機會。



活動當日由台灣三菱電機董事長暨總經理大河內一彦先生及樂天桃猿副董事長暨執行長兼球團領隊牧野幸輝代表出席，展現雙方對此次CSR活動的高度重視。

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▲全體人員大合照。（圖／樂天桃猿提供）



樂天桃猿棒球隊也派出兩位在職球員林承飛、嚴宏鈞與31名五、六年級棒球隊員進行分組訓練，從打擊、守備基本功傳授實戰經驗。

值得一提的是，林承飛自己即為仁善國小的校友，從這片球場出發、一路上成為職棒選手的經歷，更是大大激勵這群懷抱夢想的小球員。

小朋友們熱切提出：「怎麼提高揮棒初速?」、「怎麼加快揮棒速度?」等問題，林承飛叮嚀：「在成長階段不要一昧追求速度，紮實的基本動作才是未來發展的基礎。」嚴宏鈞則用自身受傷休養一年的經驗補充說明：「基本動作做好才能避免受傷，持續留在球場上，只要還能打球，就還有翻轉與成功的機會。」



▲樂天桃猿嚴宏鈞、林承飛與現場學子問答互動。（圖／樂天桃猿提供）



大河內董事長表示，此次捐贈僅是支援活動的起點，8月，三菱電機也將安排仁善國小棒球小將們前往樂天桃猿主場，親眼觀摩職業球員練習與正式比賽。年底也計畫由三菱電機員工及家屬組隊，和小將們進行一場友誼賽，以行動陪伴他們持續追夢。



三菱電機深耕台灣70餘年，秉持「透過持續不懈的技術改革與無窮的創造力，致力於實現活力充沛且富饒社會」的企業理念，積極履行企業社會責任。

透過此次與樂天桃猿棒球隊的公益合作，不僅期望能為地方孩童直接提供實質幫助，也期待為在地社會注入更多活力與希望。