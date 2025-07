運動家新秀克茲史詩級猛打！單場4響創前所未見紀錄

NICK KURTZ FOUR-HOMER GAME



THE FIRST ROOKIE IN MLB HISTORY WITH FOUR HOMERS IN A SINGLE GAME! pic.twitter.com/65Nyp5fA56 — MLB (@MLB) July 26, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

運動家新秀克茲(Nick Kurtz)今(26)日寫下大聯盟紀錄,在面對太空人的比賽中敲出4支全壘打,成為大聯盟史上首位單場敲出「四響砲」的新秀,同時也是大聯盟歷史上第20次達成此壯舉的球員,更寫下運動家隊史首位單場四轟打者的紀錄。

▲克茲單場4響砲。(圖/達志影像/美聯社)

這位綽號「The Big Amish」的重砲手,今日在大金球場火力全開,首局先擊出安打;第2局轟出2分砲;第4局補上1支帶有打點的2壘安打;第6局與第8局分別再敲陽春砲,原本只差1支三壘安打就能完成完全打擊,但他在第9局最後1個打席再次開轟,以單場4支全壘打締造歷史。

Nick Kurtz muscles one out the other way for his 20th home run of the season! pic.twitter.com/V7RazCEYBu — MLB (@MLB) July 26, 2025

His 2nd homer (and 3rd XBH) of the game! pic.twitter.com/Me2DHOUPFN — MLB (@MLB) July 26, 2025

A THREE-HOMER GAME FOR THE @ATHLETICS ROOKIE! pic.twitter.com/53rbEkW9ql — MLB (@MLB) July 26, 2025

THE 20TH FOUR-HOMER GAME IN MLB HISTORY BELONGS TO NICK KURTZ! pic.twitter.com/ZQAnLE3fRy — MLB (@MLB) July 26, 2025

克茲全場共累積19個壘打數,追平了美國時間2002年5月23日格林(Shawn Green)創下的單場最多壘打數紀錄。