費城人舒瓦伯千安是生涯第319轟！　打破大聯盟歷史紀錄

▲舒瓦伯擊出生涯第1000支安打。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

費城人重砲手舒瓦伯(Kyle Schwarber)於今(26)日在洋基主場敲出職業生涯第1000支安打,巧合且象徵性地,以1發全壘打完成這項里程碑,也締造大聯盟前所未見的紀錄。

這支安打出現在第5局,舒瓦伯擊出飛越右中外野大牆的全壘打,成為他生涯第319轟。

根據《MLB.com》報導,這是大聯盟歷史上在達成1000安時,最多全壘打的球員紀錄,超越馬奎爾(Mark McGwire)的311轟,以及賈吉(Aaron Judge)去年達成千安時的308轟。

舒瓦伯在第8局再補上一發2分砲,單場雙響砲,將本季全壘打數推進至36轟,僅落後道奇的大谷翔平1轟,暫居國聯第2。

ANOTHER SCHWARBOMB!



No. 36 for Kyle Schwarber adds two more runs for the @Phillies! pic.twitter.com/1RRSWRgZGM