費城人舒瓦伯千安是生涯第319轟！　打破大聯盟歷史紀錄

▲舒瓦伯擊出生涯第1000支安打。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

費城人重砲手舒瓦伯（Kyle Schwarber）於今（26）日在洋基主場敲出職業生涯第1000支安打，巧合且象徵性地，以1發全壘打完成這項里程碑，也締造大聯盟前所未見的紀錄。

這支安打出現在第5局，舒瓦伯擊出飛越右中外野大牆的全壘打，成為他生涯第319轟。

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根據《MLB.com》報導，這是大聯盟歷史上在達成1000安時，最多全壘打的球員紀錄，超越馬奎爾（Mark McGwire）的311轟，以及賈吉（Aaron Judge）去年達成千安時的308轟。

舒瓦伯在第8局再補上一發2分砲，單場雙響砲，將本季全壘打數推進至36轟，僅落後道奇的大谷翔平1轟，暫居國聯第2。

ANOTHER SCHWARBOMB!



No. 36 for Kyle Schwarber adds two more runs for the @Phillies! pic.twitter.com/1RRSWRgZGM — MLB (@MLB) July 26, 2025

自明星賽後，舒瓦伯手感火燙，7場比賽已敲出6轟，連續3場開轟。在明星賽的全壘打大賽中，舒瓦伯以3次揮棒敲出3轟，助國聯奪勝，如今狀態延續至下半季，展現強勁長打火力，若維持目前節奏，他有望挑戰生涯單季新高，也高機率能角逐國聯全壘打王。