U12首屆抗古英雄曾偉恩回歸開球　與周思齊合照掀回憶殺

▲周思齊與曾偉恩。（圖／周思齊IG）

記者楊舒帆／綜合報導

2025年第八屆U12世界盃少棒錦標賽於25日在台南盛大開打，開幕典禮特別邀請首屆抗古巴的王牌投手曾偉恩擔任開球嘉賓，勾起球迷滿滿回憶。前兄弟象球星周思齊也在社群媒體曬出合照，感動表示：「小球芽長大了！」

U12世界盃自2011年舉辦首屆賽事，今年邁入第八屆，每一屆皆於台灣舉行，已成為暑假棒球盛事。比賽場地更是世界棒壘球總會（WBSC）認可的全台首座「U12世界盃少棒錦標賽指定球場」。

首屆中華隊的王牌投手曾偉恩來自花蓮，在冠軍戰對上古巴完投6局僅失2分，助隊以3比2奪下首屆冠軍。當時鎮守游擊的隊長萬昭清展現關鍵守備，為中華隊守下最後一個出局數。曾偉恩個人更榮獲最佳右投手、最有價值球員與最佳明星一壘手等多項個人獎，萬昭清則獲選最佳防守球員。

曾偉恩目前效力於屏東紅尾成棒隊，本屆U12世界盃開幕戰「台古對決」前的典禮，特別邀請他重返投手丘擔任開球嘉賓，場面溫馨感人。周思齊創辦的「球芽基金會」已邁入第12年，曾偉恩當年也曾受基金會幫助。周思齊回憶並感慨說：「當年的小球芽長大了，當年的大球芽也長大了。」

本屆中華小將於開幕戰以6比3力克古巴，26日將繼續迎戰澳洲隊，持續朝著冠軍之路邁進。

▲曾偉恩受邀U12世界盃開球。（圖／中華棒協提供）