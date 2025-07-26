老戰友親送冠軍戒 布勒看大谷翔平：完全不在同一個層級

▲布勒（Walker Buehler） 。（圖／截自X）

記者王真魚／綜合報導

即便轉戰他隊，昔日戰友依舊對大谷翔平讚譽有加。道奇隊「二刀流」球星大谷翔平本季以投手身份正式復出，逐步調整進入狀況。現效力紅襪的右投布勒（Walker Buehler）賽前受訪時直言，大谷無疑是「處於全聯盟不同層級的運動員」。

布勒與大谷皆曾接受兩次右肘手術，談到這段過程，畢勒語帶幽默地說，「他（大谷）不用像我一樣在奧克拉荷馬市（3A）多待幾場，真的很幸運。」

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布勒也說，「當然，復健過程中會有起伏，但他明顯就是球界中的異類級存在。我不知道打出50轟是什麼感覺，但他做起來好像毫不費力。他只要照自己的節奏走就好，看得出來現在球速、手感都恢復得不錯。」

大谷於6月16日（台灣時間17日）對教士一戰中，暌違663天再次登板，重返投手丘。截至目前已出賽6場，累積12局投球，繳出1.50防禦率，送出13次三振與3次保送。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，大谷下一場預計將投滿4局，持續拉長投球局數。

此外，大谷與畢勒賽前也溫馨重逢，雙方互動熱絡。布勒更獲道奇前隊友們贈送「世界第一」戒指，臉上難掩感動。

儀式上，道奇球星佛里曼（Freddie Freeman）帶著特製球衣從板凳區走出，笑著與他擁抱致意；接著由柯蕭（Clayton Kershaw）親自將冠軍戒指送上。布勒滿臉好奇地仔細端詳戒指的結構，還試戴在手上，露出滿意笑容。