快訊／擊敗中國！台灣羽球混雙「金包銀包銅」　締世大運歷史壯舉

▲中華羽球混雙組合吳軒毅 、楊筑云擊敗中國，挺進金牌戰。（圖／大專體總提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年德國萊茵魯爾世大運羽球項目25日晚間進行4強賽，我國共有3組混雙組合打進4強，吳軒毅 、楊筑云與中國組合廖品逸、李茜爭決賽門票，最終以15比8、10比15、15比8獲勝，率先挺進金牌戰；另一場4強賽是台灣內戰，因此中華隊確定締造「金包銀包銅」的偉大壯舉。

吳軒毅 、楊筑云今晚與中國廖品逸、李茜爭搶金牌戰門票，開賽就打出8比0猛攻，一路壓制對手，15比8先下一城。次局從3比8落後急起直追，一度逼近到8比10，雖化解2個局末點，仍以10比15讓出。決勝第3局，吳軒毅 、楊筑云展現韌性，克服開局3比6落後，在局中取得8比6超前，下半局一路拉開分差，最終以15比8、總局數2比1挺進決賽。

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混雙另一場4強賽為台灣內戰，雙方也纏鬥了3局，林煜傑、鄭宇倢率先以16比14搶下首局，但陳政寬、許尹鏸次局15比9扳回一城，並以15比12拿下第3局。陳政寬、許尹鏸將與吳軒毅 、楊筑云在明日的金牌戰會師，林煜傑、鄭宇倢則收下一面銅牌，我國在混雙締造「金包銀包銅」的歷史壯舉。

中華隊單屆囊括3面混雙獎牌寫下史上最佳成績，過去曾在世大運混雙奪金的台灣組合有2017年的王齊麟、李佳馨，2023年的葉宏蔚、李佳馨，今年又將誕生新的一組。