運動雲

>

星光女孩日登場！　Maggie芭蕾驚豔、趙娟週酷舞再現大巨蛋初心

▲趙娟週與Maggie表演舞台。（圖／統一球團提供）

▲趙娟週與Maggie表演舞台。（圖／統一球團提供）

記者胡冠辰／台北報導

統一7-ELEVEN獅25日大巨蛋主場限定星光女孩日一推出即大受好評，今日星光女孩日由Maggie和趙娟週帶來富有個人魅力的演出，其中這對趙娟週而言也別具特別意義。

首先於一壘側表演的是Maggie，她身穿華麗的芭蕾舞服裝，輕快的鋼琴音樂搭配優雅的芭蕾舞，加上高技術及高難度動作，讓台下球迷如癡如醉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲趙娟週與Maggie表演舞台。（圖／統一球團提供）

▲趙娟週與Maggie表演舞台。（圖／統一球團提供）

有別於去年女孩主題日中式舞蹈，今天則是西式風格的表演，Maggie說：「我知道自己要在大巨蛋表演，還是想以之前的專長作為表演主軸，想說前兩年都有表演過中國舞，這次決定用不一樣的芭蕾，我覺得如果在大巨蛋跳應該蠻適合的。」

Maggie表示，芭蕾舞並不是她最擅長的風格，但這次還是決定挑戰看看，從開始準備到表演僅有一個月時間，這段時間Maggie需要編排舞蹈、挑選音樂與搭配服裝等，「我覺得我在表演前可能也還沒做好完全準備，不過我剛剛非常享受舞台和表演，盡全力展現我的最佳狀態。」

Maggie隨後提到，前幾天練習時越練越陷入低潮，一直感覺在正式表演時會表現不好，想法都比較負面，但今天在場外簽名會時，她有收到許多球迷的鼓勵，讓她感覺到非常溫暖，也感謝球迷的加油打氣。

▲趙娟週與Maggie表演舞台。（圖／統一球團提供）
▲趙娟週表演舞台。（圖／統一球團提供）

趙娟週以韓國女團aespa的「Dirty Work」作為表演音樂，酷帥舞蹈也讓台下球迷為之著迷。趙娟週從去年7月加入統一獅，首場應援就是在大巨蛋，當時她的個人表演也是跳aespa的歌，今年則是以星光女孩身分演出，她表示有找回初心的感覺，更感謝球迷一直以來的支持和鼓勵，即使今天她只有星光女孩的表演，許多球迷還是會進場來看她，讓她覺得非常開心。

有些球迷會擔心今日表演服裝，趙娟週說：「衣服因為跳舞時不小心移動，那不是故意的，我有做好防護措施，請大家不用擔心。」

相較於去年的個人表演，因準備時間較短，沒辦法表現完美讓她覺得可惜，但今年有比較足夠的時間準備，她覺得自己表現很好；趙娟週感謝球團給予機會，讓她有機會回到最初的地方，再度在大巨蛋舞台展現個人表演，她也希望之後能讓球迷看到更多樣貌的表演。

關鍵字： 統一獅中華職棒Maggie趙娟週

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／雙職籃合作確定破局　TPBL發聲明盼「兩聯盟合併」

快訊／雙職籃合作確定破局　TPBL發聲明盼「兩聯盟合併」

快訊／宏國復出引爆雙職籃信任危機　TPBL陣營7隊盼「合作優先」

快訊／宏國復出引爆雙職籃信任危機　TPBL陣營7隊盼「合作優先」

U12世界盃／古巴開轟無用！中華隊6比3奪開幕戰勝利

U12世界盃／古巴開轟無用！中華隊6比3奪開幕戰勝利

江坤宇內野守備判斷引討論　平野惠一：不是失誤，是成長機會

江坤宇內野守備判斷引討論　平野惠一：不是失誤，是成長機會

快訊／美國摔角傳奇人物「無敵超人」霍肯逝世　享壽71歲

快訊／美國摔角傳奇人物「無敵超人」霍肯逝世　享壽71歲

柯敬賢升1A！躋身美媒前60新秀 大讚道奇「挖到寶」

柯敬賢升1A！躋身美媒前60新秀 大讚道奇「挖到寶」

大谷翔平連5戰開轟寫紀錄 衝上MLB打者力量榜第2僅次賈吉

大谷翔平連5戰開轟寫紀錄 衝上MLB打者力量榜第2僅次賈吉

新庄剛志瘋玩明星賽　32萬特製眼鏡打暗號全場笑翻

新庄剛志瘋玩明星賽　32萬特製眼鏡打暗號全場笑翻

上季沒交易虧了？湖人射手打完夏聯身價暴跌　不再值首輪籤

上季沒交易虧了？湖人射手打完夏聯身價暴跌　不再值首輪籤

大谷翔平挑戰連6場開轟　道奇作客紅襪系列戰掀波士頓熱潮

大谷翔平挑戰連6場開轟　道奇作客紅襪系列戰掀波士頓熱潮

【3秒被KO】下次出車道前記得要嗶磁扣⋯

熱門新聞

快訊／雙職籃合作確定破局　TPBL發聲明盼「兩聯盟合併」

快訊／宏國復出引爆雙職籃信任危機　TPBL陣營7隊盼「合作優先」

U12世界盃／古巴開轟無用！中華隊6比3奪開幕戰勝利

江坤宇內野守備判斷引討論　平野惠一：不是失誤，是成長機會

快訊／美國摔角傳奇人物「無敵超人」霍肯逝世　享壽71歲

柯敬賢升1A！躋身美媒前60新秀 大讚道奇「挖到寶」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1雙職籃合作破局　TPBL發聲明盼合併

2宏國復出　TPBL陣營盼雙職籃合作優先

3古巴開轟無用！U12中華隊開幕戰奪勝

4平野惠一談江坤宇內野守備判斷

5美國摔角傳奇人物霍肯逝世　享壽71歲

最新新聞

118歲旅日新星簡子傑打破42年全國紀錄

2中信李博登奪來台首勝直言想幫球隊更多

3湯智鈞領軍反曲弓男團世大運爭銅失利

4李博登6局無失分奪來台首勝！

5反曲弓女團「銀」恨不敵日本

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

魔鷹揮出生涯第50轟！　回壘雙手指天致敬愛妻

【指天致敬愛妻】魔鷹揮出生涯第50轟！回壘仰天致意全場動容

喜歡徐若熙今天的投球！葉君璋曝83球退場考量

李多慧應援穿超辣大放福利　粉絲暴動：不知該看哪裡了

魔鷹賽後哽咽發聲　「請擁抱、珍惜你們的家人」

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

李國煌炫耀親過范文芳　李銘順:他已經講很多次了

【拿2百卻說千元】運將氣炸：詐騙是全民運動？

＃李珠珢　珠珠寶貝的『韓華鷹出局舞』表情超享受XD

【謝謝我的超人】市場爸收掉10年攤子　女兒哽咽告白
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366