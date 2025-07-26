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首屆高林盃青棒賽熱血開打！延續巨蛋盃精神　助攻東部棒球發展

▲首屆高林盃青棒賽熱血開打！。（圖／主辦單位提供）

▲首屆高林盃青棒賽熱血開打。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／綜合報導

第一屆高林盃青棒邀請賽25日在花蓮玉里高中棒球場正式開打，共有宜花東五校六隊參賽，包含玉里高中藍、綠隊、台東體中、成功商水、羅東高工及花蓮體中，賽事將進行至28日，主辦單位高林文化創意基金會期望延續「巨蛋盃」精神，持續為東部棒球扎根。

首日四場比賽精彩連發，首戰玉里高中藍隊以11：0在四局提前擊敗綠隊，展現木棒組優勢；第二場花蓮體中靠先發投手吳彥諺完投五局僅失兩分非自責，加上第五局6分猛攻，以9：2力克成功商水；羅東高工與台東體中之戰，前四局雙方互有攻守，五局下羅東高工兩出局後展開反攻，以5：3逆轉奪勝；壓軸賽玉高綠隊揮出8安打、獲9次保送，以10：3四局提前擊敗成功商水。

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本屆高林盃延續過往巨蛋盃的棒球熱情，特製三連霸國王冠軍盃鼓舞選手爭冠。同時，基金會也將剩餘制服改製為可水洗椅墊，並攜手火星人運動發展協會提供全場賽事運動防護，展現永續與在地關懷精神。

主辦單位表示，東部青棒選手長年面對交通與資源限制，高林盃選擇在地舉辦，盼為宜花東棒球環境注入新動能。賽事第二日將繼續登場，預計下午2點舉行開幕典禮，為東部少棒注入更多能量。

關鍵字： 棒球高林盃宜花東花蓮青棒

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