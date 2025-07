摔角傳奇霍根心臟驟停離世　享壽71歲　WWE與川普悼念

▲摔角界最具代表性人物之一、WWE名人堂成員霍根(Hulk Hogan)。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

摔角界最具代表性人物之一、WWE名人堂成員霍根(Hulk Hogan)於台灣時間24日在佛羅里達州清水市(Clearwater)因心臟驟停離世,享壽71歲。WWE與多位摔角名人及美國總統川普(Donald Trump)皆表達哀悼之意。

I Am Absolutely Shocked To Hear About The Passing Of My Close Friend @HulkHogan! Hulk Has Been By My Side Since We Started In The Wrestling Business. An Incredible Athlete, Talent, Friend, And Father! Our Friendship Has Meant The World To Me. He Was Always There For Me Even When… pic.twitter.com/rOWLakMjr4 [廣告]請繼續往下閱讀... July 24, 2025

根據警方於Facebook發出的聲明指出,當地時間24日早上接獲一起心臟驟停報案,霍根送往醫院後宣告不治。清水市警局少校伯恩賽德(Maj. Nate Burnside)表示:「現場並無發現任何犯罪或可疑行為跡象。」

霍根本名博雷亞(Terry Bollea),是1980年代WWE(當時為WWF)全球化擴張的關鍵人物,他在1985年首屆《WrestleMania》上與電視名人Mr. T組隊對抗Roddy Piper與Paul Orndorff,這場比賽吸引逾百萬人透過閉路電視收看,掀起摔角風潮。

Hulk Hogan has died at 71 years old pic.twitter.com/RNTv2iLB94 — Bleacher Report (@BleacherReport) July 24, 2025

WWE官方於社群平台X上表示:「我們沉痛悼念這位名人堂成員的逝世。作為流行文化中最具代表性的面孔之一,霍根在1980年代協助WWE獲得全球認可,我們向他的家人、朋友與所有粉絲表達誠摯的哀悼。」

霍根的職業生涯亮點包括:於WrestleMania III對戰「巨人」安德烈(Andre the Giant),吸引約8萬名觀眾擠爆密西根州龐帝克銀盃體育館(Pontiac Silverdome)。幾個月後的重賽在NBC播出,收視人數達3300萬,締造全美收視紀錄。

WWE would not be where it is today without the larger-than-life characters that compete in the ring … and few, if any, loomed larger than Terry “Hulk Hogan” Bollea.



He was the archetype of what it meant to be a “Superstar” - a global sensation that inspired millions to work… pic.twitter.com/wXpgFvAhHA — Triple H (@TripleH) July 24, 2025

霍根共計6度獲得WWF世界重量級冠軍,其中一次長達1474天,僅次於Bruno Sammartino與Bob Backlund;他是首8屆《WrestleMania》中7次的壓軸選手,並跨足好萊塢,在《洛基3》中飾演反派角色Thunderlips,也主演90年代影集《雷霆救援》(Thunder in Paradise)。

1996年,霍根在WCW進行摔角史上最大「黑化」轉型,改名「好萊塢霍根」(Hollywood Hogan),領導反派團體「新世界秩序」(NWO),穿上黑白裝扮,帶動WCW打破WWE連續83週收視紀錄。

2002年,他以NWO身分重返WWE,在《WrestleMania 18》對上巨石強森(The Rock)。儘管以反派角色登場,但全場6.8萬名觀眾齊聲為霍根加油,促使他重新穿上標誌性的紅黃戰服,回歸正派形象。

Hulk Hogan was a true legend. I was fortunate to work with him a couple of times, including this memorable one. It was easy to do a Hulkster impersonation when, like millions of guys my age, I'd practiced it in the mirror a thousand times growing up. #RIPHULKHOGAN https://t.co/8iRfUDy0D8 pic.twitter.com/h7Un65D7KD — Kane (@KaneWWE) July 24, 2025

霍根於2005年入選WWE名人堂,近年則因創辦「Real American Freestyle Wrestling」及推出自有品牌啤酒「Real American Beer」再度受矚。儘管2015年曾因種族歧視語言外流而遭WWE中止合約,但三年後重返WWE擔任品牌大使。

WWE Netflix直播節目今年1月首播時,霍根曾登場推廣啤酒品牌,但遭洛杉磯現場觀眾噓聲迎接,顯示其晚年爭議仍存。霍根也曾因性愛影片外流狀告Gawker網站,最終獲賠1.15億美元。

多位摔角名將如Ric Flair、Triple H等皆在社群平台致意,前總統川普也在Truth Social發文表示:「今天我們失去了一位偉大的朋友,浩克哥;霍根是MAGA(讓美國再次偉大)的精神代表,強壯、聰明、堅毅,並懷有一顆溫暖的心,他在共和黨全代會上的演說,為整個週末帶來高潮,他的娛樂影響力橫跨全球,我們向他的妻子Sky與家人致以最深祝福與愛意,霍根將被深深懷念!」