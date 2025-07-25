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摔角傳奇霍根心臟驟停離世　享壽71歲　WWE與川普悼念

▲摔角界最具代表性人物之一、WWE名人堂成員霍根（Hulk Hogan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲摔角界最具代表性人物之一、WWE名人堂成員霍根（Hulk Hogan）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

摔角界最具代表性人物之一、WWE名人堂成員霍根（Hulk Hogan）於台灣時間24日在佛羅里達州清水市（Clearwater）因心臟驟停離世，享壽71歲。WWE與多位摔角名人及美國總統川普（Donald Trump）皆表達哀悼之意。

根據警方於Facebook發出的聲明指出，當地時間24日早上接獲一起心臟驟停報案，霍根送往醫院後宣告不治。清水市警局少校伯恩賽德（Maj. Nate Burnside）表示：「現場並無發現任何犯罪或可疑行為跡象。」

霍根本名博雷亞（Terry Bollea），是1980年代WWE（當時為WWF）全球化擴張的關鍵人物，他在1985年首屆《WrestleMania》上與電視名人Mr. T組隊對抗Roddy Piper與Paul Orndorff，這場比賽吸引逾百萬人透過閉路電視收看，掀起摔角風潮。

WWE官方於社群平台X上表示：「我們沉痛悼念這位名人堂成員的逝世。作為流行文化中最具代表性的面孔之一，霍根在1980年代協助WWE獲得全球認可，我們向他的家人、朋友與所有粉絲表達誠摯的哀悼。」

霍根的職業生涯亮點包括：於WrestleMania III對戰「巨人」安德烈（Andre the Giant），吸引約8萬名觀眾擠爆密西根州龐帝克銀盃體育館（Pontiac Silverdome）。幾個月後的重賽在NBC播出，收視人數達3300萬，締造全美收視紀錄。

霍根共計6度獲得WWF世界重量級冠軍，其中一次長達1474天，僅次於Bruno Sammartino與Bob Backlund；他是首8屆《WrestleMania》中7次的壓軸選手，並跨足好萊塢，在《洛基3》中飾演反派角色Thunderlips，也主演90年代影集《雷霆救援》（Thunder in Paradise）。

1996年，霍根在WCW進行摔角史上最大「黑化」轉型，改名「好萊塢霍根」（Hollywood Hogan），領導反派團體「新世界秩序」（NWO），穿上黑白裝扮，帶動WCW打破WWE連續83週收視紀錄。

2002年，他以NWO身分重返WWE，在《WrestleMania 18》對上巨石強森（The Rock）。儘管以反派角色登場，但全場6.8萬名觀眾齊聲為霍根加油，促使他重新穿上標誌性的紅黃戰服，回歸正派形象。

霍根於2005年入選WWE名人堂，近年則因創辦「Real American Freestyle Wrestling」及推出自有品牌啤酒「Real American Beer」再度受矚。儘管2015年曾因種族歧視語言外流而遭WWE中止合約，但三年後重返WWE擔任品牌大使。

WWE Netflix直播節目今年1月首播時，霍根曾登場推廣啤酒品牌，但遭洛杉磯現場觀眾噓聲迎接，顯示其晚年爭議仍存。霍根也曾因性愛影片外流狀告Gawker網站，最終獲賠1.15億美元。

多位摔角名將如Ric Flair、Triple H等皆在社群平台致意，前總統川普也在Truth Social發文表示：「今天我們失去了一位偉大的朋友，浩克哥；霍根是MAGA（讓美國再次偉大）的精神代表，強壯、聰明、堅毅，並懷有一顆溫暖的心，他在共和黨全代會上的演說，為整個週末帶來高潮，他的娛樂影響力橫跨全球，我們向他的妻子Sky與家人致以最深祝福與愛意，霍根將被深深懷念！」

關鍵字： 摔角WWE

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