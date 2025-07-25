機會來了！魏碩成有望週日先發　平野惠一：是他的大好機會

▲平野惠一。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／台北報導

由於昨日保留比賽，中信兄弟面臨先發輪值調整需求，總教練平野惠一今（25）日受訪時表示，週日先發有機會啟用魏碩成頂替空缺，並首度鬆口對第一棒人選的布局，透露對宋晟睿的期待與對全隊「功能型開路先鋒」的重視。

昨（24）日中信兄弟與富邦悍將的比賽因天候影響保留，洋投黃博多登板僅投1局就休息，對於是否影響本週輪值，平野表示：「這還在討論中，也有可能照原定計畫繼續安排，」而外援勝騎士與德保拉仍缺陣之下，平野直言，週日的先發人選可能就是魏碩成。

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平野也提到魏碩成的近況正在改善，強調這週日是他「一個很好的機會」，特別是在洋投不齊的情況下：「如果外援們都在，他可能就沒有機會了。」

打線方面，中信兄弟本季至今尚未穩定出線的第一棒打者，平野坦言：「目前沒有特別覺得很好的第一棒，」儘管數據上不少選手具備條件，但他強調自己更看重比賽內容與場上貢獻，「除了打擊之外，我更重視能不能為球隊做出其他貢獻，比如選球保送、推進壘上跑者。」

至於理想人選，平野毫不猶豫的點名宋晟睿，最後也提到聯盟其他球隊中，樂天桃猿陳晨威是他心目中最理想的開路先鋒代表。