運動雲

>

世大運賀電內容遭中國抗議　中華代表團6點聲明反擊

▲▼中華隊領獎卻遭中國官員鬧場，體育署長鄭世忠嚴厲譴責。（圖／翻攝自Threads／wikisport）

▲中華隊領獎卻遭中國官員鬧場，體育署長鄭世忠嚴厲譴責。（圖／翻攝自Threads／wikisport）

記者游郁香／綜合報導

中華代表團今（25）日針對在德國萊茵魯爾世大運期間，中方抗議我國頒發賀電時使用「中華民國」及「教育部長」等用語，指稱違反「奧運模式」及FISU禮賓規範一事，發出正式聲明說明立場。聲明中強調，賀電純屬代表團基於祝賀選手表現所做的自主性舉措，並非屬於賽會官方儀式，文字內容是依循我國憲政體制與現實狀況所擬定，不涉及任何政治操作，亦未觸及FISU相關規範。

▲▼中華隊領獎卻遭中國官員鬧場，體育署長鄭世忠嚴厲譴責。（圖／翻攝自Threads／wikisport ）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華隊領獎卻遭中國官員鬧場。（圖／翻攝自Threads／wikisport）

中華代表團聲明如下：

一、賀電內容屬我國教育部對選手的祝賀與肯定，非屬官方賽會儀節，其用語是依我國憲政體制及事實所擬，完全不涉政治操作，亦未違反FISU相關規範。

二、「中華民國」為我國正式國號，「教育部長」為合法職銜，在非官方賽會頒獎程序中使用，是基於尊重本國制度與選手榮耀，為代表團內部事務，不應遭刻意政治化解讀。就算運動賽會採取奧會模式，也不能擴及非官方活動，尤其是代表團內部事項。

三、中國代表團於頒獎後干擾賀電頒發、搶奪物品之行為，已違反運動精神與國際禮儀，嚴重損害選手尊嚴，也不利於國際體育交流的和諧。

四、本代表團呼籲中國方面尊重運動場域的純粹性與各國制度的差異，勿將政治立場強加於國際體育活動，以共同維護世大運相互尊重的核心價值。

五、中國政府自1981年洛桑協議之後，即不斷片面擴張奧會模式範圍，試圖透過掠奪式經濟勒索，以洗腦民主國家及國際組織成員，甚至將奧會模式擴及非體育賽事，一再損害我國在國際社會參與相關組織及活動的權益與尊嚴。此次世大運中國又更進一步無理要求我方禁喊台灣加油並干預我方內部作業。

六、我方將持續與FISU保持溝通，並確保我國選手在國際賽事中享有平等、尊嚴與應有待遇，不受任何政治干預或打壓。

中華台北代表團再次感謝各界對我國選手的支持與鼓勵，並期盼國際社會共同守護體育的自由與尊嚴。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／雙職籃合作確定破局　TPBL發聲明盼「兩聯盟合併」

快訊／雙職籃合作確定破局　TPBL發聲明盼「兩聯盟合併」

快訊／宏國復出引爆雙職籃信任危機　TPBL陣營7隊盼「合作優先」

快訊／宏國復出引爆雙職籃信任危機　TPBL陣營7隊盼「合作優先」

江坤宇內野守備判斷引討論　平野惠一：不是失誤，是成長機會

江坤宇內野守備判斷引討論　平野惠一：不是失誤，是成長機會

快訊／美國摔角傳奇人物「無敵超人」霍肯逝世　享壽71歲

快訊／美國摔角傳奇人物「無敵超人」霍肯逝世　享壽71歲

柯敬賢升1A！躋身美媒前60新秀 大讚道奇「挖到寶」

柯敬賢升1A！躋身美媒前60新秀 大讚道奇「挖到寶」

新庄剛志瘋玩明星賽　32萬特製眼鏡打暗號全場笑翻

新庄剛志瘋玩明星賽　32萬特製眼鏡打暗號全場笑翻

大谷翔平連5戰開轟寫紀錄 衝上MLB打者力量榜第2僅次賈吉

大谷翔平連5戰開轟寫紀錄 衝上MLB打者力量榜第2僅次賈吉

上季沒交易虧了？湖人射手打完夏聯身價暴跌　不再值首輪籤

上季沒交易虧了？湖人射手打完夏聯身價暴跌　不再值首輪籤

兄弟悍將因雨保留！新莊城堡成大歌廳　李雅英甜唱「台語歌」

兄弟悍將因雨保留！新莊城堡成大歌廳　李雅英甜唱「台語歌」

大谷翔平挑戰連6場開轟　道奇作客紅襪系列戰掀波士頓熱潮

大谷翔平挑戰連6場開轟　道奇作客紅襪系列戰掀波士頓熱潮

【驚悚瞬間】高雄男大生遭砂石車輾過　「全身變形亡」母認屍崩潰

熱門新聞

快訊／雙職籃合作確定破局　TPBL發聲明盼「兩聯盟合併」

快訊／宏國復出引爆雙職籃信任危機　TPBL陣營7隊盼「合作優先」

江坤宇內野守備判斷引討論　平野惠一：不是失誤，是成長機會

快訊／美國摔角傳奇人物「無敵超人」霍肯逝世　享壽71歲

柯敬賢升1A！躋身美媒前60新秀 大讚道奇「挖到寶」

新庄剛志瘋玩明星賽　32萬特製眼鏡打暗號全場笑翻

讀者回應

﻿

熱門新聞

1雙職籃合作破局　TPBL發聲明盼合併

2宏國復出　TPBL陣營盼雙職籃合作優先

3平野惠一談江坤宇內野守備判斷

4美國摔角傳奇人物霍肯逝世　享壽71歲

5柯敬賢升1A！美媒大讚道奇「挖到寶」

最新新聞

1不敵英國　中華複合弓混雙錯失銅牌

2陳傑憲盼以替補角色繼續貢獻

3辜仲諒曝任期將屆！勉勵吃和牛

4餅總談陳傑憲傷勢　盼以另一種角色出賽

5李羽芸、林芳安摘世大運銀牌

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

魔鷹揮出生涯第50轟！　回壘雙手指天致敬愛妻

【指天致敬愛妻】魔鷹揮出生涯第50轟！回壘仰天致意全場動容

喜歡徐若熙今天的投球！葉君璋曝83球退場考量

李多慧應援穿超辣大放福利　粉絲暴動：不知該看哪裡了

魔鷹賽後哽咽發聲　「請擁抱、珍惜你們的家人」

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【拿2百卻說千元】運將氣炸：詐騙是全民運動？

李國煌炫耀親過范文芳　李銘順:他已經講很多次了

＃李珠珢　珠珠寶貝的『韓華鷹出局舞』表情超享受XD

【驚悚瞬間】高雄男大生遭砂石車輾過　「全身變形亡」母認屍崩潰
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366