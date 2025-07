寫下紀錄！　海盜19歲游擊手成為MLB百大新秀榜首

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

年僅19歲的海盜新秀葛瑞芬(Konnor Griffin),以驚人的速度崛起,正式登上《MLB Pipeline》百大新秀排行榜的第1位,成為目前全聯盟最被看好的未來之星。

原本的榜首安東尼(Roman Anthony)由於本周累積達46天的大聯盟服役時間,喪失入榜資格,自動畢業,讓葛瑞芬順勢接棒,成為新任榜首。這也是自2004年開始排名以來,首次有新人球季的選手登頂百大榜首。

▲葛瑞芬是2024年新秀。(圖/達志影像/美聯社)

2024年選秀會上,葛瑞芬雖在第9順位被選中,但當時外界對其右打揮棒機制仍存疑,不過,他進入職業賽場後迅速打出身價,1A與高階1A合計出賽79場,繳出打擊率0.324、上壘率.400、長打率.511的優異成績,另有13轟、42次盜壘成功,三振率僅為21%。

Quite the first day as MLB's No. 1 prospect!



Konnor Griffin (@Pirates) collects four hits and swipes two bags -- 44 total on the season -- for the High-A @GSOHoppers: pic.twitter.com/pTEkKNJw8t