寫下紀錄！　海盜19歲游擊手成為MLB百大新秀榜首

There’s a new No. 1 prospect in baseball ???? pic.twitter.com/M1bNydvccC — Young Bucs (@YoungBucsPIT) July 25, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

年僅19歲的海盜新秀葛瑞芬（Konnor Griffin），以驚人的速度崛起，正式登上《MLB Pipeline》百大新秀排行榜的第1位，成為目前全聯盟最被看好的未來之星。

原本的榜首安東尼（Roman Anthony）由於本周累積達46天的大聯盟服役時間，喪失入榜資格，自動畢業，讓葛瑞芬順勢接棒，成為新任榜首。這也是自2004年開始排名以來，首次有新人球季的選手登頂百大榜首。

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▲葛瑞芬是2024年新秀。（圖／達志影像／美聯社）

2024年選秀會上，葛瑞芬雖在第9順位被選中，但當時外界對其右打揮棒機制仍存疑，不過，他進入職業賽場後迅速打出身價，1A與高階1A合計出賽79場，繳出打擊率0.324、上壘率.400、長打率.511的優異成績，另有13轟、42次盜壘成功，三振率僅為21%。

Quite the first day as MLB's No. 1 prospect!



Konnor Griffin (@Pirates) collects four hits and swipes two bags -- 44 total on the season -- for the High-A @GSOHoppers: pic.twitter.com/pTEkKNJw8t — MLB Pipeline (@MLBPipeline) July 25, 2025

身高193公分、體重102公斤的葛瑞芬具備極具爆發力的揮棒速度與遠超平均的跑壘速度，展現出未來30轟、30盜的潛力，他過去在預備學校投球時速曾飆到96英里，也有極佳的游擊防守範圍，被球探認為是游擊區的優質守備者，甚至有望成為金手套等級的中外野手。

▲葛瑞芬「跑、打、守」都收到好評。（圖／達志影像／美聯社）

從本季開打前的第43名一路竄升到榜首，葛瑞芬的進步幅度創下史上最大，他也是百大新秀榜上歷來第2年輕的榜首（19歲3個月），僅次於2019年中期以18歲5個月登頂的法蘭柯（Wander Franco）。

報導指出，葛瑞芬是在近期《MLB Pipeline》各隊前30新秀名單更新時，被評估超越同隊火球投手錢德勒（Bubba Chandler），因此從百大新秀第11名先升至第2位，再因安東尼的畢業順勢登頂，締造菜鳥年即為百大第1的新紀錄。