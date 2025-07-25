洋基傳出接觸海盜強打克魯茲！　仍持續追逐蘇亞雷斯與麥馬漢

▲洋基接觸克魯茲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

隨著交易截止日逼近，洋基持續在市場上積極探索補強可能，根據大聯盟官網報導，條紋軍近期已就海盜強打克魯茲（Oneil Cruz）展開初步接觸，雖然球隊目前陣中已有貝林傑（Cody Bellinger）與沃爾普（Anthony Volpe）鎮守中外野與游擊大關，但克魯茲罕見的長人身材與速度火力組合，仍讓洋基極具興趣。

現年26歲、身高201公分的克魯茲，本季已敲出16轟，且以33次盜壘與光芒卡波列洛（Jose Caballero）並列聯盟盜壘王，具備少見的「長打+速度」條件，對洋基現有打線而言具高度戰術彈性。不過據知情人士透露，海盜目前並未急於交易克魯茲，僅表示「樂於傾聽」，但前提是「必須有壓倒性報價」。

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▲克魯茲可以守游擊與外野。（圖／達志影像／美聯社）

除了克魯茲，洋基近期在三壘補強方面也積極布局，響尾蛇重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）仍在追求名單，也同步接洽洛磯的麥馬漢（Ryan McMahon），後者年輕、守備穩定，合約也延至2027年，具長期配置彈性。

▲蘇亞雷斯。（圖／達志影像／美聯社）

投手方面，洋基對教士右投賽斯（Dylan Cease）與海盜王牌凱勒（Mitch Keller）都有接觸，凱勒本季防禦率3.48，fWAR達2.6，2人皆為潛在交易對象。

總管凱許曼（Brian Cashman）日前已明言，球隊需求「又多又急」，包括先發投手、中繼與三壘皆在清單內，若最終無法從響尾蛇取得蘇亞雷斯，克魯茲與麥馬漢將是現階段洋基在火力與機動性上的2大替代選項。